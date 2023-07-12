傳羅冠聰家人帶署落口供 了解有否經濟援助 李家超︰應當8被通緝者是過街老鼠

警方通緝8名海外港人，每人懸紅100萬元，行政長官李家超昨指，警方已經收到一些資料，會繼續收集情報、窮追猛打、執法必嚴。另外，據悉，羅冠聰的家人被警方國安處帶走錄口供，之後獲准離開。

李家超昨出席行政會議前，被問及8名身處海外港人被警方懸紅通緝調查進展時，稱會用盡所有方法終身追捕他們，追究任何人以資金形式及幕後力量支援他們，目前警方收到一些資料，會繼續收集情報、窮追猛打、執法必嚴；重申大家應該對該8名被通緝人士是「過街老鼠」、避之則吉，若有情報應提供予警方，任何人協助警方拘捕或成功檢控，都可按實際情況獲得賞金。

有消息指，國安處人員昨早到羅冠聰在港曾居住的東涌逸東邨至逸樓寓所搜查，帶走其父母及兄長錄口供，了解他們有無向羅冠聰提供經濟援助，以及是否他在香港的代理人，3人錄完口供後獲准離開。

翻查記錄，羅冠聰3年前曾經在社交網站發文，說離開香港後無再聯絡親人，正式與他們斷絕關係，不再往來，自己所有在海外的倡議工作以個人身份而行。

國安處上周公布通緝包括羅冠聰、郭榮鏗、許智峯、任建峰等8名人士，指他們涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全等罪，每人懸紅100萬元。