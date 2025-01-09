傳與利物浦「爭場」巴塞7月訪港新主場獻技觸礁 指啟德體育園拒批 足總稱未接申請

啟德體育園今年首季啟用，體壇盛傳兩支歐洲足球勁旅巴塞隆拿及利物浦「爭場」獻技，同時爭取7月底訪港在5萬人新主場館踢表演賽。事件昨有新發展，牽頭邀請巴塞訪港的主辦單位宏美集團確認，上月曾向啟德體育園提交場地申請惟遭拒絕，令活動計劃受阻。園區回應指，曾收到宏美有關租用場地的查詢，其後向對方要求提交申請文件惟尚未收到。宏美及後補充指，獲體育園通知其以電郵發出要求填寫補充資料的申請表格，因對方電腦技術問題而未成功送達。 球圈早前盛傳英超暫列榜首、擁射手沙拿的利物浦及有利雲度夫斯基等球星壓陣的西甲班霸巴塞隆拿，均有意於夏季訪港，並屬意於同一檔期在主場館上演表演賽。負責邀請和統籌巴塞來港的宏美廣告娛樂集團(Winman Group)昨確認，有計劃邀請巴塞今年7月27日來港作賽，並已於上月向啟德體育園提交場地申請，但遭到對方拒絕，使活動計劃受阻、面臨不確定性。宏美指，活動擬邀請本地足球員參賽對戰，使他們有機會與世界頂級球員較量，吸取經驗幫助提升本地足球技術水平，並稱項目可吸引大量國際及本地球迷，帶動周邊經濟。宏美又稱，會全額承擔活動成本和與贊助商合作，不會向特區政府申請任何資助，表演賽一成門票更將訂價80元，使不同階層市民也能負擔和親身參與，籲啟德體育園管理方重新審視申請。



體育園及足總均稱未獲正式申請 啟德體育園回覆查詢指，曾接獲宏美集團有關租用場地的查詢，其後有要求對方提交申請文件，但至今尚未收到，又強調一般情況下不會評論任何有關租場安排的查詢，但今次情況特殊故提供更全面資料。宏美及後補充稱，昨晚接獲體育園通知其上月28日透過電郵，發出要求宏美填寫補充資料的申請表格，惟因體育園電腦技術問題而未成功送達。另外，足總昨回覆指一般在港舉辦的收費賽事，主辦方都需要取得足總方面批准，才可以向有關當局取得比賽場地，而足總未有接獲有關推廣公司提出的比賽申請，也沒有就相關比賽作出過任何正式建議。



伍健：辦比賽要承擔巨大風險 上月有報道指，利物浦預計夏季訪港並與本地球隊傑志上演一場表演賽。傑志總領隊伍健回應本報查詢稱，球隊目前未有與任何一方作出過商討，不過他指舉辦收費比賽需要承擔巨大風險，因此足總要衡量在同一個賽期內能否舉行多場比賽。他續說，近年有不少缺乏主辦賽事經驗的公司來港主辦比賽，當中包括一些元老賽，認為足總在協調場地及賽期時，亦需要考慮有關比賽對於本地足球是否有幫助，還是只是單純的一場商業表演。伍健並提到，畢竟歐洲大球會的比賽都會是一場盛事，但如果隔日舉行或連續舉行又是否具有吸引力，應該都是足總的考慮因素。文化體育及旅遊局回應稱，樂見隨著啟德體育園的落成，將有更多大型體育和娛樂項目舉行，又期待有更多大型活動在體育園進行。 何敬康：英超叫座力高於西甲 一直關注盛事的新民黨立法會議員何敬康認為，拒絕巴塞的申請不會打擊香港作為盛事之都的形象。就有指巴塞及利物浦「撞期」爭奪啟德體育園主場館，何敬康稱「有兩隊，但場得一個」，直言英超叫座力高於西甲，香港亦有眾多利物浦球迷。對於去年香港歷經舉辦盛事「甩轆」會否影響各方的取態，何敬康估計啟德體育園會考慮主辦方舉辦盛事的經驗、賽事號召力、票價、經濟效益等，或傾向選擇利物浦提供檔期，而巴塞亦不是「輸俾小型經濟盛事」。他指「唔一定要同一日」，希望啟德體育園可與失落檔期的巴塞球隊協商，在其他日子提供場地，令各自的球迷都有機會在香港新場館欣賞愛隊上場。