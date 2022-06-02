傳陳國基「跑出」任下屆政府政務司長  盧寵茂或接替陳肇始掌抗疫

候任特首李家超至今未向外公布下屆政府管治班子人選，今日有報章專欄引述消息指，最受外界關注的政務司長人選，最有機會由現任特首辦主任陳國基「跑出」坐上；而在本港抗疫工作上屢受批評的食衛局長陳肇始，預料會由香港大學深圳醫院院長盧寵茂，出任改組後的醫務衛生局長。

李家超早前上京除接受國務院任命、面見國家主席習近平和國務院總理李克強外，亦有與港澳辦主任夏寶龍會晤，就籌組下屆政府班子交換意見。《星島日報》專欄「大棋盤」指，李家超昨日已開始籌組後續工作，包括約見現屆政府的司局長，邀請部分人留任或出任新崗位。