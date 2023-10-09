傳「天氣先生」江偉離世　網民：希望你在天國安息

有「天氣先生」之稱的天文台高級科學主任江偉近日很少露面早晨天氣節目，豈料驚傳死訊！有聲稱認識江偉逾20年的同學，在社交平台表示出席了江偉的安息禮，並在帖文中指「希望你在天國安息。再見了，我們的天氣先生！」消息一出，不少網民對江偉離世均感愕然，紛紛留言叮囑死者「安息」，慨嘆「人生無常」等。

該網民貼出合照 懷緬與「天氣先生」點滴

該女網民貼出多張與江偉在讀書時期的合照，並且懷緬當中點滴，稱「江偉，中學時，我們一起參加歌唱比賽、一起當數學學會主副主席、我們一起讀書上課，還記得我們 Applied Maths ，『九男女』經常一起上課計數討論。我還很喜歡跟你比我們誰的數學成績好，誰能拆解那條數。」

女網民又續說：「在學校，大家成績都差不多，但一到A-Level你的成績就突飛猛進。然後，我們一起考入中大物理系，成為大學同學。由於你學業成績太好了，我已經沒法再跟你比成績了，你還考上讀MPhil物理哲學碩士，我一直都很佩服你。畢業後你入了天文台，是作為一個物理人的理想職業，最後成為香港天文台高級科學主任，可以在電視裡看到你報導天氣，成為大家的天氣先生而且是香港的『雷達專家』。」

該網民還說：「天文台今天做了很好的預測，掛三號風球，沒掛八號，令大家都能順利來送別你最後一程。在安靜的安息禮上，聽到你女兒的大喊，作為一位剛生孩子的母親，眼淚真的完全停不下來。雖然我們不能代替你去照顧你的家人，但我們也會略儘(盡)綿力。希望你在天國安息。再見了，我們的天氣先生！」

有關「天氣先生」江偉離世的消息傳出後，不少網民到江偉由管理員管理的社交平台留言，紛紛表示「RIP」、「一路走好」、「咁突然走左」、「人生無常」。