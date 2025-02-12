傳4月汽車渡輪「復活」 油蔴地小輪：研復辦緬懷過海集體回憶

油蔴地小輪是上一代港人集體回憶。(油蔴地小輪fb)

在海底隧道建成之前，需要駕車過海的市民會乘搭汽車渡輪，並在船上吃一碗餐蛋麵欣賞維港景色，是上一代港人集體回憶，隨着過海隧道及鐵路網絡開通，汽車渡輪於1980至1990年代開始停辦，改為只提供包船導賞團體驗及運載危險品過海。近日傳出油蔴地小輪計劃最快於今年4月至5月重開公眾常規汽車渡輪，初期每日繁忙時間會提供1至2班。油蔴地小輪所屬的香港小輪集團回覆《am730》查詢時稱正積極研究復辦定期的汽車（私家車）渡輪服務，惟目前未能提供具體資料。

看維港景食餐蛋麵成集體回憶

近日有報道引油蔴地小輪海事總經理張國偉出席活動時透露，油蔴地小輪計劃於年中在繁忙時間恢復提供常規汽車渡輪服務，及後有消息指最快4月至5月實行，預計初期會提供一至兩班，至於包括收費在內的各項細節需於適當時候作公佈。

油蔴地小輪所屬的香港小輪集團回覆《am730》查詢時，稱集團一直經營危險品汽車渡輪服務，同時也不定期舉辦汽車渡海導賞團（悠閒性質），公司一直積極研究復辦定期的汽車（私家車）渡輪服務，旨在舒緩過海隧道擠塞的情況，更可以緬懷汽車過海的集體回憶從而推廣香港的獨特之處，惟目前暫未能提供具體资料。