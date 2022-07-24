傷殘運動員教練︰改善說話技巧 望與年輕運動員更好溝通

每個人的經歷均是一本故事書，能與人分享，聆聽者受益不淺，但並不是人人都懂得說話技巧。半島青年商會聯同香港傷殘青年協會舉辦的2022「與未來對話—領袖傳承」領袖演講培訓計劃，於今日(21日)舉行閉幕禮。有參加計劃學員稱計劃有助他改善說話累贅、不自信的問題，亦有助未來作為教練與年輕運動員溝通。

計劃透過為現役或將退役的殘障運動員及殘障人士提供演講及職涯培訓，提升其個人發展及社會競爭力，令他們在工作上獲更多機會。培訓計劃學員之一、香港輪椅籃球隊運動員的楊國富（Jason)自小就患上小兒麻痺症，但症狀相對較輕，活躍好動的他可如常經常踢足球做門將、行山。但其同事更換輪椅時，因知悉Jason有小兒麻痺症，故仍將舊的輪椅送給Jason備用。Jason指，對方拳拳盛意，故與該同事一同外出時會輪椅代步，其餘時間則不會使用，笑稱「那時(有同有輪椅朋友一同外出)認為這樣可以分散視線，自我感覺良好啲。」。

35歲須以輪代步

隨著年月過去，Jason自30歲開始，下肢開始更不靈活，至在35歲時，更不得不以輪代步。他憶述，「可能年紀開始大啦，嗰陣行多一步路都痛到傻咗」；坦言起初仍非常抗拒使用輪椅，因視覺「比人矮了一大截」，使他非常不習慣。他更有感，若他坐輪椅會令人印象「殘咗好多」，尤其自己平日在熟人的眼中是個非常好動的人，反差而來的目光令他難以忍受。但身體的狀況實不容許他再以「腳踏實地」，Jason指，要在輪椅上慢慢新生活習慣。

儘管行動不便，但亦無損他熱愛運動的心，他憶述，自己在同事的介紹下接觸了輪椅籃球運動，笑指如同坐輪椅一樣，自己起初不太喜歡輪椅籃球，「打完籃球後，整隻手都起曬枕(起繭)同損曬！」但隨著參與次數愈多，Jason亦開始愛上玩輪椅籃球，不知不覺更參與了近25年，還多次到國內外不同國家或地區比賽。

現已61歲的Jason已半退役，並改為任教練。他提到，參加領袖演講培訓計劃是有感自己說話技巧不足，感累贅、不自信。Jason坦言培訓遠超他想像，「原本以為只係上幾堂演說培訓班，點知上完之後計劃仲會安排去中學演講。」雖然要去中學演講屬意料之外，但他提到自己還是能夠完成演講，今日更在閉幕禮中演講，他對此感到非常自豪，並相信計劃中的演說技巧有助他與新運動員溝通。

Jason︰人生每個階段和經歷有其意義

Jason回顧自己的經歷後指，輪椅起初對他來說代表軟弱，但其後發現其實亦能為他帶來正面的影響，「我若當初不是坐上了輪椅，可能也未必接觸到輪椅籃球運動，所以我覺得人生每個階段和經歷都有它的意義！」他寄語市民，要堅持努力才能找到人生每段經歷的意義。