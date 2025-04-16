傷殘青年坐城巴遭逼讓關愛座 大媽要求出示傷殘證：我點知佢跛？(有片)

社交平台流傳一條影片，顯示一輛過海城巴行駛期間，一名大媽不滿年輕男子坐關愛座，當場指罵，年輕男即表示自己是傷殘人士，但該名女子要求他出示傷殘證。車上一名年長男子即代抱不平出言駁斥，但大媽仍然死撐，「我唔知佢係跛，又無拎枴杖」。facebook群組「香港交通及突發事故報料區」

樓主在facebook群組「香港交通及突發事故報料區」交代事件經過，指4月12日中午時份，他坐970綫過海城巴正前往西隧口，一名操不純正廣東話的大媽懷疑不滿年輕男子坐關愛座，向對方作出指罵，該名男子表示自己是傷殘人士，但大媽沒有收口，反而要求對方出示傷殘證。

關愛座又變「批鬥座」，社交平台日前流傳一條影片，顯示一輛過海城巴行駛期間，一名大媽不滿年輕男子坐關愛座，當場指罵，年輕男即表示自己是傷殘人士，但該名女子要求他出示傷殘證。車上一名年長男子即代抱不平出言駁斥，但大媽仍然死撐，「我唔知佢係跛，又無拎枴杖」。

年長男子抱不平 「後生仔都唔敢坐呢啲位」

車上有熱心年長男子抱不平幫口，指出很少年輕一代會坐關愛座，又稱自己亦行動不便和患有癌症，而該名年輕男子亦已經解釋自己行動不便，所以大媽不應強迫他人出示傷殘證。但大媽堅持自己做法沒有問題，「我唔知佢傷殘，問佢攞傷殘症(證)有乜問題」，最後年輕男子出示傷殘證後下車。

樓主斥大媽「心是黑色的」

影片可見當時巴士上有許多人站立，有乘客站在樓梯位置，當時該名年輕男子已經下車，樓主坐在大媽後面，只能拍攝其背部，一名年長男子出聲反駁該名大媽，相信正是該名沒有入鏡的熱心乘客，指出「後生仔都唔敢坐呢啲位」、「我上車都無位，後生仔讓咗畀我」，大媽否認自己罵人，「我無話佢坐呢個位唔啱，你係咪聾㗎？」，但年長男子駁斥聽到大媽指罵，「要（該名年輕男子）畀證你睇」，大媽反指「我唔知佢跛，又無拎枴杖，我點知佢係咪跛」。樓主形容對方涼薄，「心是黑色的」、「收聲啦X婆」，強調關愛座只係有需要人士優先，唔代表無需要就唔可以坐。

網民亦批評大媽言行，「憑咩問人拎證睇？根本唔需要證明」、「騷擾司機揸車，為咗乘客安全，車長應該趕佢落車！」、「一於取消關愛座啦，增加社會矛盾」、「批鬥座，取消啦」、「常識真係唔係個個有，關愛座係俾有需要嘅人坐…唔一定要傷殘先坐得」。