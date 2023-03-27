僅四成人有牙患會求醫 團體建議增公營診所

公營牙科服務不足，昂貴私營服務基層又難以負擔，中西南區基層牙科關注組調查發現，71%受訪者稱因牙患影響進食，但65.8%人在過去一年未有接受牙科檢查。關注組指出，不少基層市民會因求診及治療費用昂貴，採用「不理會」態度面對牙患問題。

關注組2月13日至3月8日透過與各服務基層組織合作，調查412名18至64歲人士。結果發現，即使出現對蛀牙及牙齒鬆脫問題，僅四成人向牙醫求診，主因私營牙醫收費昂貴有關，影響求診意欲。衛生署建議成年人每年做一次牙科檢查及洗牙，分別超過六成及八成表示在過去一年未有接受牙科檢查及洗牙。另逾七成指牙患最影響進食，甚至只可食軟質或流質食物，易有營養不均。而蛀牙及牙痛或引發其他健康問題，如頭痛、心血管疾病及腦退化症等。

53歲的譚女士受牙周病困擾，有牙齒鬆脫風險。她指，曾到私營牙醫診所求診，但「我月薪只有8千多元，脫一隻牙要2千元」，轉到公營牙醫診所，但排隊3次後才拿到籌號「每次只肯脫一隻牙」，她至今仍未能完全處理牙齒鬆脫問題。關注組建議，於全港18區每區增設公共牙科診所，以平價收費提供牙科檢查和洗牙服務等，亦應提供脫牙、「杜牙根」等全套牙科服務。政府可考慮在關愛基金增設基層牙科津貼計劃，津貼基層到私營牙科診所求診。