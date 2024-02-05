僅禁售膠軸棉花棒 謝展寰：膠柄牙線棒、牙縫刷仍可售

「管制即棄膠餐具和其他塑膠產品」措施將於4月22日起分階段實施，首階段禁售及免費供應包括棉花棒、氣球棒、熒光棒和膠牙籤等塑膠產品，「死期」逼近，致近日有藥房或連鎖個人護理產品店的棉花棒和牙線棒被賣斷。環境及生態局長謝展寰在網誌指，要糾正坊間誤傳；「走塑」措施只是禁售膠軸棉花棒，並非禁售所有棉花棒，膠柄牙線棒和牙縫刷亦仍可如常發售，他解釋，政府不會在市場上未有充足替代品前，禁售日常塑膠產品，避免對市民造成過大影響。

新措施於4月22日起分兩階段實施，首階段管制包括禁止銷售和向堂食及外賣食客提供包括發泡膠餐盒、飲管、攪拌棒、進食用具(叉、刀和匙)及碟等即棄膠餐具；杯、杯蓋、食物容器及食物容器蓋等即棄膠餐具在首階段亦禁止餐飲處所向堂食顧客提供。 除膠餐具外，首階段亦禁止銷售和供應包括膠柄棉花棒、雨傘袋、充氣打氣棒等即棄塑膠產品；並禁止酒店和賓館免費供應部分洗漱梳妝用品，例如膠柄牙刷、膠梳等，和在房間內免費供應的膠樽裝水。至於第二階段預計2025年實施，當中禁售及免費提供包括枱布及牙線棒等。