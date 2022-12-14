僅4%哺乳媽媽蔬果攝取量達標 理大：高營養母乳減嬰孩患慢性病

近年母乳餵哺日益普及，但哺乳媽媽的飲食習慣影響母乳營養價值。理大未來食品研究院的研究團隊早前收集約90名哺乳媽媽的母乳樣本及三天飲食紀錄，並檢測和分析母乳樣本中的類胡蘿蔔素及多酚的含量，發現僅4%哺乳媽媽的飲食習慣，分別達到衛生署建議「每天2+3」的蔬果攝取量及由中國營養學會的維他命A要求。 研究結果又顯示，蔬果攝取量較高者，其母乳的類胡蘿蔔素水平亦相對較高；而哺乳媽媽的蔬果飲食習慣亦直接影響母乳中的多酚含量。

研究團隊指，部分類胡蘿蔔素能轉化為維他命A，促進嬰兒腦部、視覺及免疫力發展，亦能保護視網膜免受強光所引起的傷害。而多酚是強大的抗氧化和抗炎化合物，可預防心血管代謝疾病及減低受病菌感染的風險等。而缺少其中一項或多項營養素或會減弱嬰幼兒的免疫力，亦有機會提高日後罹患慢性疾病的風險。 理大團隊建議哺乳媽媽透過提升水果及蔬菜攝取量，增加母乳當中類胡蘿蔔素及多酚的含量，例如常見的深綠色蔬菜包括菜心、菠菜、芥蘭及油麥菜，以及番薯、紅蘿蔔、南瓜、木瓜及芒果等含有豐富植物營養素的食物。 團隊正招募約100對哺乳期媽媽及其嬰兒進行為期一年研究，進一步了解哺乳媽媽飲食習慣對其母乳營養素、嬰兒腸道菌群組成及其成長的影響，有興趣者可致電3400 8806或WhatsApp 5187 4059 查詢或報名。