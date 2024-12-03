僱主提供混合工作模式　令40%員工減少「安靜離職」機會

「安靜離職」是職場術語，描述員工只最低限度地完成其職位描述所要求的工作。靈活辦公空間供應商International Workplace Group發表新研究，訪問了1,005名辦公室全職或混合工作的員工。22%員工表示目前或曾經在工作中失去動力，只有6%的員工很投入工作。超過一半（57%）的員工表示，如果主管令他們感到被低估、對他們微觀管理，或者沒有提供工作地點的靈活度，便更有可能「安靜離職」。

78%員工表示混合工作提高生產力

62%採用混合工作模式的員工表示，如果需要每周返回辦公室5天，他們會考慮離職。此外，71%員工會拒絕需要長途通勤的新工作，而72%員工則只會考慮能容許他們靈活選擇工作地點的新職位，78%員工表示混合工作模式提高了生產力。

International Workplace Group行政總裁Mark Dixon指出，今次的最新研究提出了能幫助企業解決「安靜離職」的問題，能最大程度推動績效、生產力和員工幸福感，就是要令員工避免經歷每周幾次漫長、低效率且昂貴的旅程前往辦公室，並完成其實可以用混合模式執行的工作。企業需要讓員工能夠在他們最高效率的時間和地點工作，透過為員工提供這種選擇，企業才可以培養讓員工投入和滿足的文化。