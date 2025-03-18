僱員再培訓局撤學歷限制　首兩月報讀者增　逾一成持大學學歷

僱員再培訓局今年起取消入讀課程的學歷限制，服務對象不再只限持有副學士學位或以下的年滿15歲勞動人口，首兩個月總報名人次達到3.4萬，較去年同期增加6%，報讀者當中有約4,000人次持有大學或以上學歷。當局又計劃今年第四季向政府提交改革的中、長期策略，包括研究擴闊服務對象和修例「拆牆鬆綁」，容許當局課程與龍頭企業合作而不限於院校。

3間新合作院校課程最快下半年推出

去年《施政報告》提出改革僱員再培訓局定位，包括改以全民培訓為目標、加強與高等院校和龍頭企業等合作。僱員再培訓局行政總監吳國强表示，服務對象從過往只包括持有副學士學位或以下的280萬人，增加至最新的380萬。為服務較高學歷對象，僱員再培訓局將與高等院校發展較高階的課程和技能培訓，讓學員學習新技能的同時還要鼓勵在職人士進修。