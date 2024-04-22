價值導向計劃設互動劇場 為消防救護提供正向輔導訓練

消防及救護人員的使命是救急扶危，有時救人同時亦對自身安全帶來一定風險，除有超乎常人體能外，亦要有良好抗壓力、心理素質才可以面對種種突如其來變化。消防處2018年成立心理服務組，並於去年推出「消防處價值導向計劃2.0」，與香港話劇團製作互動劇場《信物》，為屬員提供心理支援和正向輔導訓練。有救援隊目分享，疫情初期，不時會接觸確診病患，當時未能掌握疫情，為免感染家人，申請在消防休息室居住約一星期，「(昨日)睇返(話劇涉及這些內容)都會有啲感觸。」圖、文︰鄧康翹
互動劇場《信物》涉及三部分內容。第一部分是模擬控制室後勤人員接獲行山人士報案的情景；第二部分是模擬在疫情期間，救護人員在出外救援後歸家，要如何避免感染家人的情況；第三部分則講述消防員在救援時要面對家人間的衝突和無法拯救每一名傷者後的創傷。
被獲邀上台作互動的消防隊長張子傑直言，工作時有許多顧慮，須同時兼顧家人和同事，「雖然套劇好似好簡單，但係好重點講到我哋面對嘅困難同顧慮。」
話劇反映真實工作可了解更多
淘大工業村迷你倉於2016年發生四級火焚燒歷時108小時，一般市民看電視新聞直播也感擔心，作為參與工作消防家屬那份憂慮更不足為外人道。張太太透露，丈夫有份參與淘大工業村迷你倉大火的救援工作，「當時好擔心，但係因為係佢嘅使命只能默默支持，只能提醒佢屋企有人等你」，她看完話劇後有感「(劇中內容)係好真實平時會遇到嘅問題。」亦對丈夫真實工作有更多了解。
至於救護員工作，會面對生命在一瞬間在眼前消失的情況，或有無助感。救援隊目林向榮憶述，去年2月前往土耳其地震災區協助搜救，災區範圍大，未能拯救每名傷者感難過；認為能透過話劇找回工作初心，「屋企人支持好重要令我繼續成長同進步。」同行的林太太則表示，對丈夫要到地震災區，當時她亦相當擔心，「但我知道佢都好想去做，所以全家人都好支持佢。」
述及疫情工作困難有感觸
談及工作環境具挑戰，香港在第一波疫情高峰期間，因全球對疫情未能掌控，救護員出勤，亦潛在被感染風險。林向榮提及當時會接觸到確診病患，為免感染家人，惟有申請在消防休息室住宿約一星期；辛勞工作後，卻不能回家，這亦非其他人能感受。他笑指，「睇返(話劇)都會有啲感觸，可能市民唔了解，我哋喺疫情期間都會面對好多困難。」
盼重拾初心
消防處臨床心理學家張晶凝表示，話劇《信物》共30場，昨日為尾場，合共逾6,000名屬員參與，盼藉此為他們重拾初心和使命感，繼續堅持工作，並預告未來會推出計劃3.0，加入多媒體等不同的藝術元素。她又提及，鼓勵屬員帶同家屬一同參與，「故仔令小朋友都好有共鳴，原來爸爸媽媽返工係咁樣嘅。」
臨床心理學家何欣指，準備劇場前，曾訪問多名前線同事，了解他們工作上的挑戰，如故事中講述救護人員在疫情中要面對的困難，或是消防員面對救急扶危的情況，「除咗可以向我哋求助之餘，想帶出部門信念同正向心理學嘅元素，希望佢哋喺日常生活都可以應用得到。」