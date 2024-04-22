價值導向計劃設互動劇場 為消防救護提供正向輔導訓練

消防及救護人員的使命是救急扶危，有時救人同時亦對自身安全帶來一定風險，除有超乎常人體能外，亦要有良好抗壓力、心理素質才可以面對種種突如其來變化。消防處2018年成立心理服務組，並於去年推出「消防處價值導向計劃2.0」，與香港話劇團製作互動劇場《信物》，為屬員提供心理支援和正向輔導訓練。有救援隊目分享，疫情初期，不時會接觸確診病患，當時未能掌握疫情，為免感染家人，申請在消防休息室居住約一星期，「(昨日)睇返(話劇涉及這些內容)都會有啲感觸。」圖、文︰鄧康翹

互動劇場《信物》涉及三部分內容。第一部分是模擬控制室後勤人員接獲行山人士報案的情景；第二部分是模擬在疫情期間，救護人員在出外救援後歸家，要如何避免感染家人的情況；第三部分則講述消防員在救援時要面對家人間的衝突和無法拯救每一名傷者後的創傷。

被獲邀上台作互動的消防隊長張子傑直言，工作時有許多顧慮，須同時兼顧家人和同事，「雖然套劇好似好簡單，但係好重點講到我哋面對嘅困難同顧慮。」

話劇反映真實工作可了解更多

淘大工業村迷你倉於2016年發生四級火焚燒歷時108小時，一般市民看電視新聞直播也感擔心，作為參與工作消防家屬那份憂慮更不足為外人道。張太太透露，丈夫有份參與淘大工業村迷你倉大火的救援工作，「當時好擔心，但係因為係佢嘅使命只能默默支持，只能提醒佢屋企有人等你」，她看完話劇後有感「(劇中內容)係好真實平時會遇到嘅問題。」亦對丈夫真實工作有更多了解。