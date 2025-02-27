億元支援生產線升級 10億拓研發院力谷AI

人工智能(AI)應用層面日趨廣泛，更成未來發展動力。財政預算案在創科範疇提及多項AI相關措施，如預留10億元成立香港人工智能研發院，助本港AI的創新研發和產業應用。政府亦將制訂香港新型工業的中長期發展方案，並宣布推出100億元「創科產業引導基金」，加強引導市場資金投資策略性新興和未來產業。

數碼港的人工智能超算中心首階段設施剛投入服務，財政司長陳茂波指，中心運算速度在今年內逐步提升至每秒浮點運算3千千萬億次，相當於1小時可完成近100億張圖像處理。而去年9月成立的香港微電子研發院於兩條「中試線」年內會在元朗微電子中心組裝，明年投入運作。

另外，政府已預留10億元，成立香港人工智能研發院。數字政策辦公室會制訂研發院的成立安排和具體目標，重點在促進人工智能上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。政府消息指，研發院最快在2026/27年度成立，港府投入的10億元資金，將是研發院成立後首5年的營運開支。

100億元基金撐創科產業

政府亦將制定香港新型工業的中長期發展方案，並設立100億元「創科產業引導基金」，吸引市場資金投資於策略性新興產業及未來產業。目前政府正邀請相關機構提交意向書，並計劃於年中向立法會申請撥款。當局同時正籌備1.8億元的「創科加速器先導計劃」，政府會按1比2的配對比例，向每間專業初創企業服務機構提供最高300萬元資助。至於為期兩年、涉1億元「製造及生產線『升』級支援先導計劃」，會在年內推出，政府同樣按一比二的配對比例，向每家在港營運生產線的企業提供最高25萬元的資助，協助它們訂立智能生產策略，以及為現有生產線引進先進技術，料可惠及約400家企業。