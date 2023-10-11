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2023-10-11 04:30:35
日報

億萬富豪最多城市 港躋身第八 港富裕階層平均33歲成百萬富翁 六成靠儲蓄

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百萬富翁

億萬富豪最多城市 港躋身第八 港富裕階層平均33歲成百萬富翁 六成靠儲蓄

賺取「第一桶金」成為百萬富翁，是不少港人致力實現的財務目標。最新一項針對本港富裕階層的調查發現，富裕階層人士平均在33歲時成為百萬富翁，即個人流動資產達到100萬港元，有逾六成受訪者靠工作積蓄賺取第一桶金；他們亦有信心在62歲能賺得1,000萬港元。至於如何實現「千萬富翁」的目標，則更多人傾向買賣投資產品及固定資產。而同日發表的《2023年億萬富翁報告》指出，香港在「億萬富翁全球十大定居之列」排名第8，共有305名億萬富翁。

擁637萬流動資產才算中產

「滙豐卓越理財2023新中產報告」昨出爐，滙豐在今年9月1日至10日，透過線上線下的方式，訪問了1,098名年齡介乎24至64歲、流動資產規模達100萬港元人士。調查指出，61%受訪者依靠來自工作的儲蓄以賺取其第一桶金，較少依賴其他收入來源如投資獲利。被問到如何實現流動資產達1,000萬港元的目標時，僅三分一人認為儲蓄是主要途徑，更多人傾向透過買賣投資產品和固定資產以達致財富增值，分別有21%及14%。調查又發現，香港人普遍認為需要擁有637萬元個人流動資產，才算是中產階級，按年上升8%。

要躋身「千萬富翁」行列亦非遙不可及。報告指出，本港的富裕階層，每17名受訪者便有1名已擁有千萬港元流動資產，成為千萬富翁的平均年齡為45歲。滙豐分析其資產組合，發現都採取較進取的投資方式，平均將70%流動資金投放在不同類型的金融資產上；流動資金少於1,000萬港元的受訪者，其組合中有超過40%屬於無風險的存款。然而，要成為千萬富翁也要面對不少挑戰。近六成的受訪者指出，疲弱的宏觀經濟和投資環境都是成為千萬富翁路上的最大障礙。其他主要障礙包括錯誤的投資決定、突發開支，以及事業發展或薪金增長方面遇上樽頸。
 

百萬富翁

逾六成受訪者指靠工作的儲蓄賺取第一桶金。(資料圖片)

僅半數受訪者認同買樓保值

近期房地產市場疲弱，部分人對物業保值信心動搖，調查發現，只有約過半數受訪者認同買樓保值的傳統概念，較去年的調查下跌23個百分點；57%受訪者預期本港住宅價格於未來12個月下跌；另外，75%受訪者預計本地經濟於來年將不會改善，甚至出現下滑。不過，有44%受訪父母仍打算財政支持子女置業，平均計劃資助193萬港元，有四分一將在子女年滿18歲或之前幫助他們置業。除了現金外，物業是最多受訪者選擇用作向配偶、子女及孫兒作財富傳承的資產類別。平均而言，受訪家長計劃為每名子女留下1.3個物業，又願意供養子女至26歲。

全球近3萬「億萬富翁」美國佔最多

此外，財富和投資移民諮詢公司 Henley & Partners 昨日發表的《2023年億萬富翁報告》指出，目前全球有28,420名億萬富翁，其中美國佔最多。報告又指，共有4個亞洲城市和地區躋身億萬富翁全球十大定居地之列。其中北京及上海分別憑365及332名億萬富翁，位列第5及第6；香港則以305人排名第8位，較去年上升３位。新加坡以330人位列第7位，略勝香港一籌。

任職金融界的立法會議員陳振英向本報表示，以往樓市及股市興旺時，市民往往靠物業及股票投資賺到第一桶金；惟近兩三年房地產市場有「回吐」，股票市場亦「回歸現實」，以往市民覺得可靠買賣物業及股票發達，現時則變得不再現實。「惟有打份工，甚至可能不止一份，累積第一桶金，都反映了近兩三年的經濟狀態。」陳振英亦認為，現時的百萬富翁已較以前貶值。他指，即使33歲手握百萬，除非創業成功，否則面對目前的通脹，擁有百萬資產也非特別富裕。

陳振英又表示，與其靠投資物業賺錢，現時更多人傾向選擇不同理財產品，例如指數基金或增長基金；又指年輕人對新一代投資產品的認識亦較多，不僅只看本地市場，更會放眼美股美債，或者其他金融產品，只要時機適合就願意投資。

百萬富翁

全球十大億萬富翁人數最多城市 / 資料來源： 《2023年億萬富翁報告》

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