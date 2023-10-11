億萬富豪最多城市 港躋身第八 港富裕階層平均33歲成百萬富翁 六成靠儲蓄

賺取「第一桶金」成為百萬富翁，是不少港人致力實現的財務目標。最新一項針對本港富裕階層的調查發現，富裕階層人士平均在33歲時成為百萬富翁，即個人流動資產達到100萬港元，有逾六成受訪者靠工作積蓄賺取第一桶金；他們亦有信心在62歲能賺得1,000萬港元。至於如何實現「千萬富翁」的目標，則更多人傾向買賣投資產品及固定資產。而同日發表的《2023年億萬富翁報告》指出，香港在「億萬富翁全球十大定居之列」排名第8，共有305名億萬富翁。

擁637萬流動資產才算中產

「滙豐卓越理財2023新中產報告」昨出爐，滙豐在今年9月1日至10日，透過線上線下的方式，訪問了1,098名年齡介乎24至64歲、流動資產規模達100萬港元人士。調查指出，61%受訪者依靠來自工作的儲蓄以賺取其第一桶金，較少依賴其他收入來源如投資獲利。被問到如何實現流動資產達1,000萬港元的目標時，僅三分一人認為儲蓄是主要途徑，更多人傾向透過買賣投資產品和固定資產以達致財富增值，分別有21%及14%。調查又發現，香港人普遍認為需要擁有637萬元個人流動資產，才算是中產階級，按年上升8%。

要躋身「千萬富翁」行列亦非遙不可及。報告指出，本港的富裕階層，每17名受訪者便有1名已擁有千萬港元流動資產，成為千萬富翁的平均年齡為45歲。滙豐分析其資產組合，發現都採取較進取的投資方式，平均將70%流動資金投放在不同類型的金融資產上；流動資金少於1,000萬港元的受訪者，其組合中有超過40%屬於無風險的存款。然而，要成為千萬富翁也要面對不少挑戰。近六成的受訪者指出，疲弱的宏觀經濟和投資環境都是成為千萬富翁路上的最大障礙。其他主要障礙包括錯誤的投資決定、突發開支，以及事業發展或薪金增長方面遇上樽頸。

