優之良品證實全線結業　稱日後因應情況或恢復營運

有網民昨日發文指，途經連鎖零食店優之良品的其中一間分店時，發現所有貨架已清空，又指店舖職員表示，昨是全線各分店最後一日營業。優之良品發言人今日(7日)接受傳媒查詢時，確認優之良品零售店已於昨日全線結業。優之良品發言人又向傳媒表示，由於以往生意「好靠自由行」，惟新冠疫情爆發後，本港流失大量遊客，公司虧蝕導致全線零售店結業，但會因應日後情況，有機會恢復營運。

本報記者今日曾致電優之良品中心熱線，電話一直無法接通。事實上自昨日起，本報記者致電優之良品的荃灣、大圍、沙田及觀塘分店，均無人接聽或顯示未有用戶登記。嘗試登入官方網站時，發現主頁只有語言選項，無法進入其他內容；透過搜尋引擎進入網頁，差不多所有內容均顯示無法正常運作。