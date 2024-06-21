優化公共空間覓同路人 議員倡設高危照顧者名冊

本港自殺個案率持續高企，其中更不乏照顧者，加上年前秀茂坪兩智障兄弟因母親入院乏照顧死亡案十分哄動，增加了社會大眾對照顧者的關注。立法會推動照顧者為本政策小組委員會遂促請政府成立跨部門小組，並以個案經理模式管理系統、訂立及早識別策略並設高危照顧者名冊、優化公共空間，以協助高危照顧者，局方回應正面。 由於現時香港並未對照顧者及高危照顧者作出定義，立法會議員狄志遠建議先定義何謂照顧者，並透過開發簡單評估工具建立高危照顧者名冊；評估內容包括照顧者健康、經濟、情緒、社交等，再從醫療、社福、學校及民政四個渠道引入評估，識別高危照顧者及建立持續更新之高危照顧者名冊。狄志遠又指出，理解港人對私隱較為警惕，他強調自願性為原則，不會將資料自動發放予其他部門。

委員會倡以個案經理模式管理 委員會倡議以個案經理模式管理，此模式主要出現於本港之非牟利社福機構(NGO)，惟過往從未有跨部門的個案經理運作；立法會議員林素蔚強調此職位需要「通才」擔當守門員的角色，透過社區層面跨部門管理；她以一名需留院的智障人士照顧者為例，現時醫院並不會評估及向他提供精神健康、福利及醫療等需要，遂倡議個案經理與民青局、勞福局及醫衛局聯合管理，向有需要家庭作高危個案評估，再轉介予NGO家庭支援服務及日間中心等，隨後相關社工或護士可向高需求照顧者作進一步評估，或提供暫託服務。