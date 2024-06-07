優品360˚與鳳溪第一小學再度合作 舉辦多項活動助學童身心靈健康發展 培養正面價值觀

學童精神健康和運動不足成為備受關注的議題，優品360控股有限公司非常關注學童身心靈健康，所以再度與鳳溪第一小學合作，舉辦為期三個月以「關注健康 · 動喜來」為主題的一系列活動，包括武藝操活動、畢業交流研學團及健康步行比賽，鍛鍊身體同時，也向學生灌輸正能量。此外，校方早前舉行了頒獎典禮以嘉許表現優異的學生，集團代表向得獎學生頒發了獎狀和現金券，以示鼓勵。

優品360˚執行董事及行政總裁許志群表示，希望透過不同種類的活動鼓勵學生多運動並拓寬視野，從而增強抗壓能力和培養積極的生活態度。鳳溪第一小學校長朱偉林議員相信商校合作可以舉辦更多豐富有益身心活動，讓更多學生參與，以緩解學業壓力，並提升身心健康。負責此次活動的冼文標高級主任指出，學業和社交壓力一向是學生面臨的最大挑戰，小六學生更要面對升中的壓力。因此，今年校方再次獲得優品360˚的贊助，舉辦了一系列更大規模且更有意義的活動，不僅有助於提升學生的身心靈和精神健康，還能增強他們抗壓和抗逆能力。

赴廣西交流 邊吃零食邊設計 寓學習於娛樂

校方每年都舉辦交流活動，今年復活節期間，集團贊助全級小六學生參加廣西桂林交流團，不僅讓學生了解當地文化，還提升學生的社交能力和自理能力。在活動期間，學生參加許多當地傳統活動，例如拋繡球和踩高蹺，比悶悶地坐在課室，確實有趣得多。集團還贊助多款健康零食，陪伴學生度過整個行程。校方為鼓勵學生了解健康零食的成分與營養，特意舉辦吉祥物繪畫比賽。得獎學生井同學表示：「創作靈感來自於贊助的零食包，將它們融為一體，便設計出今趟旅程獨一無二的吉祥物。」另一位得獎學生黃同學則在吃零食時，為優品360˚品牌標誌進行二次創作，添加更多可愛元素。