優才書院小學部前校長涉挪用逾千萬元 法庭頒令要求連本帶利償還款項予校方

直資「一條龍」優才(楊殷有娣)書院小學部前校長聶敏，去年遭警方以盜竊罪名拘捕，校方昨日（17日）入稟高等法院指聶敏在2018年至2021年期間，挪用校方資金近1060萬元。校方指事件涉及欺詐、法律構定信托及不當得利，要求法庭頒令聶敏連本帶利償還款項，提供款項去向的資料及支付有關賠償。



原告為G.T. (Ellen Yeung) School Management Committee Limited，被告為聶敏（Nip Man）。原告在入稟狀指聶敏曾是優才（楊殷有娣）書院小學部的副校長，及後成為該校校長，而聶敏在2018年9月1日至2021年4月30日期間，透過多次提取現金的方式挪用校方資金近1060萬元，基於欺詐、法律構定信托及不當得利，要求法庭下令聶敏連本帶利償還款項，發聲明指他持有涉案款項，提供款項去向的資料及取回款項的方法，並作出適當賠償。