優質醫療巡禮｜關懷社區 家庭醫學先驅 播道醫院60載全人醫治心常在

播道醫院扎根九龍城住宅區，毗鄰真善美村，默默服務九龍東社區大眾，到2025年便迎來創院60周年。眼見社會變遷，醫療服務需求愈趨殷切，播道醫院院長兼醫務行政總監徐兆恒醫生坦言，對於樓高5層的醫院大樓來說，現有醫療資源相當有限，難以滿足社區需要。「政府近年倡議的《基層醫療健康藍圖》，跟我們創院時矢志盡心關懷社區、全人醫治的願景不謀而合，而播道醫院更是香港孕育家庭醫學的先驅之一。」院長助理兼總經理招潔萍Canice則表示為響應政府「藍圖」，近年院方積極為老齡化人口加推適切服務與治療。「然而我們有必要擴建醫院，以紓緩社區醫療的壓力。院方正積極聯繫不同持份者，期望能切實落成重建計劃，令播道醫院能繼續緊貼社會需要，與市民大眾同行，並將上帝的福音傳開。」

如果曾到訪過播道醫院的話，大家或會認為與其說播道是一所「醫院」，不如說更像社區醫療中心。院長徐醫生指所言甚是，「五十年代戰後香港要面對逃難來港的中國難民潮，當時兩位來自美國基督教播道會來港傳福音的宣教士卓恩民醫生(Dr Robert Chapman)與黎定春醫生(Dr Gordon Addington)，看到社區缺乏足夠的基層醫療服務，故留港建立恩泉診療所，這亦是播道醫院的前身。」徐醫生表示，兩位醫生為回應本港醫療的更大需要，於現址籌辦醫院並於1965年正式落成提供服務，更在1985年擴建成5層大樓，增加檢查和手術室設施，令服務更趨多元化。 播道醫院服務大眾的定位，跟現時政府提倡的《基層醫療健康藍圖》不謀而合。「我們致力提供能夠足以承擔社區需要的家庭醫生，而早於1986年，播道醫院已是全港首間獲認可的家庭醫學培訓中心，孕育過不少資深家庭醫學專科醫生。」他續指類似政府建立地區康健中心網絡、公私營協作轉介「慢病共治」等措施，播道醫院正好一直配合並提供一條龍服務。「如有人胃痛求醫，我們的家庭醫生診斷後發現身體機能正常，諮詢後才發現生活壓力導致焦慮所致，我們便能直接轉介院牧，甚至轄下的心理評測及輔導中心。」他舉例。這種推動以家庭醫學為主的基層醫療服務，醫院依此基礎下拓展專科、日間體檢與手術，以至住院服務。「別以為醫院大樓細小，但『五臟俱全』，現時提供20個專科及多項輔助醫療，並設有4間手術室及3間內視鏡房，兼於2022年再次獲取『澳洲醫療服務標準委員會』認證。」

全人醫治 彰顯主愛 上文提及的「院牧事工」，可說是基督教醫院的重點工作，亦是全人醫治中不可或缺的一環。徐院長笑言他們絕非在醫院硬銷福音。他解釋，病人的身心社靈各方面也是播道醫院的關注點，醫院期望將主耶穌基督的福音帶進社區，透過營辦醫院的初衷，以核心價值「PREACH」（即People-centred人本、Respect尊重、Excellence盡善、Accountability盡責、Caring關愛及Humility謙遜）身體力行將福音宣揚開去，在照顧病人的身體需要，同時關顧病人的其他需要。他強調院牧有效分擔醫護的關顧工作，如探訪住院病友，提供適切的心靈和情緒支援；如有需要，亦會聯繫社區其他教會建立支持網絡，讓病友及家屬於出院後得到夥伴教會的支援。「我們很多同事都是基督徒，照顧病人時都會特別呵護，如做檢查、洗傷口時特別細心，讓病人及其親友經歷從上帝而來的愛及平安。」他續說當一些基督徒醫生遇上癌症病人，除了盡責治療外，也會給予靈性關顧，為病人祈禱，希望能紓緩病人面對頑疾的壓力。



引進檢測服務 推廣遙距監察 播道醫院照顧病人無微不至，服務比較個人化(high touch)。但醫院亦要與時並進，借助醫療科技為病人提供針對性的體檢服務，如近年深受歡迎的骨質密度檢查(DEXA)，以及判斷肝臟硬度或脂肪程度的肝纖維化掃描檢查，在儀器購置初期亦會以一個非常合宜的價錢提供服務予有需要病人。院長助理Canice補充，「最近醫院放射診斷部試驗引入AI輔助處理影像，結合高運算能力電腦與多元健康數據對照，協助放射診斷部同事更快作出初步診斷，藉此加強服務質素。」而自去年4月起，醫院又為入院部和門診部病人提供專門的傷口護理服務。她表示，手術後病人如處理傷口不當，便會影響康復過程，因此由專科護士提供傷口護理服務，是術後復康的重要一環。 為響應醫衞局對《基層醫療健康藍圖》所提出的建議，及早識別「三高」的慢性疾病病人以介入治療，播道醫院成功獲創新及科技基金下科技券計劃資助，開展了「智能健康監測及遙距持續護理服務」的試點項目。Canice指計劃的主要目標是在社區內有效篩查和監測病人。現階段院方會為病人提供具雲端數據傳送功能的血壓計，病人在家量度的血壓數據會安全準確傳送到醫院的監察系統，實踐無牆醫院的概念。此外，為提升客戶體驗，醫院亦推出「播道醫院手機流動應用程式」，方便用戶搜尋醫生和專業人員、預約服務、查詢最新身體檢查及其他推廣優惠。「我們的電子顧問會引導用戶搜索符合性別、需求和不同信用卡優惠的體檢計劃；亦可透過聊天機械人查詢醫院服務。」她表示會持續優化流動應用程式，未來病人將可查閱個人醫療紀錄，讓市民獲得更方便和全面的求診體驗。



後記：醫院重建 刻不容緩 為滿足本港不斷增長的醫療需求，樓高僅5層的播道醫院已不勝負荷，去年院方已向城規會提交放寬建築物高度之限制申請，並順利通過審批，以便在原址進行重建。徐院長直言籌募資金興建、重建中途覓地營運等仍是挑戰重重。「藉著擴大樓面面積提供更多元化醫療配套，我們致力為公眾，特別是弱勢社群提供全面、優質且可負擔的醫療服務。」他強調醫院會堅守「全人醫治‧盡心關懷」的理念，傳揚上帝的慈愛與平安。