元宇宙融入工程設計課程 科大教授盼學生天馬行空創作

元宇宙(metaverse)概念無處不在，香港科技大學亦於今年將元宇宙融入教育。科大工學院工程教育創新中心主任陳銳斌將「工程團隊設計體驗」(Engineering Team Design Experience)課程引入元宇宙元素教學，學生利用校內虛擬平台Spatial，在虛擬班房建立模型等，打造心中的「2050年科大校園」，同時亦利用虛擬實境(VR)系統提供真實學習體驗，如做模擬山泥傾瀉實驗。陳銳斌認為元宇宙教學有達到更大的教育成效，讓學生在平台建立模型，因不受地域所限，可天馬行空，實現創意想法。

課程利用Spatial平台讓學生創作，例如設計「科大地標」、設計虛擬班房等。學生除可透過平台創作作品，同時亦可觀察同學的創作，即時作交流。陳銳斌指，疫情期間，提高學生網上學習參與度，學生不能回校「落手落腳」製作實體工程作品，遂讓他們學習3D設計及建立模型代替。今年將3D設計結合虛擬平台學習，學生創作成果實時顯示，導師透過平台了解進度，適時提供建議。利用元宇宙元素的教學仍有待改進，他期望有更多專業人士加入元宇宙教育研究。

另外，陳銳斌利用創新科技的教學，還包括以「Unreal Engine」工具建立模擬科大發生山泥傾瀉的虛擬實境系統，讓學生透過實驗思考應對方案。未來會利用此系統輔助土力工程拓展處研究相關項目，減低山泥傾瀉發生的機會及減輕傷亡。科大計劃與內地及海外大學於元宇宙平台進行交流，惟現時科大程式需要升級才可應付大型交流。