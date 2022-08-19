元宇宙降臨 玩出個未來

「元宇宙」發展一日千里，Web3.0時代下，數碼娛樂逐漸融入日常生活，譬如一些區塊鏈遊戲主打「邊玩邊賺」（Play-to-Earn），玩家在現實世界中跑步可賺取虛擬代幣；越來越多數碼藝術展覽，觀眾可與多媒體作品實時互動，成為展品一部分。數碼娛樂正以超乎想像的速度和方式演變，科幻小說描繪的未來已近在眼前。

「2022數碼娛樂領袖論壇」（DELF）將於本月26日至28日（下周五至日），一連三日於數碼港舉行，以「跨越虛實 娛樂無界」為主題，首設元宇宙展館，透過 Decentraland 平台讓大家參與其中，除了可以觀看論壇及競賽之外，更可以親身體驗數碼藝術畫廊、密室逃脫等遊戲，同時收集 DELF 限定 NFT。

今年活動特設三個焦點體驗專區，以突破大眾對數碼娛樂的認識。「元宇宙展區」娛樂元素豐富，熱愛音樂的，可穿上VR頭戴式裝置試玩《節奏光劍》，如「絕地武士」般隨節拍砍擊方塊；或者戴VR眼鏡暢遊「元宇宙博覽館」鑑賞藝術品。

另外兩個體驗區分別以近年灸手可熱的運動科技（SportsTech）和藝術科技（ArtTech）為主軸。其中運動科技體驗區，不僅有全球首個單車獲利區塊鏈遊戲《Dustland Rider》示範，更有「截拍」人工智能籃球教練坐鎮，讓玩家大展控球技術，系統可即時捕捉拍波次數和姿勢。至於藝術科技體驗區，由洋溢古風的《墨結界》沉浸式藝術體驗，到充滿未來感的「量子宇宙」、「數碼洞穴」藝術裝置，勢必成為一眾文青打卡位。