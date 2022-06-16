元宇宙｜九巴推首批巴士NFT 限量2000個下午3時開售

九巴發行首批巴士非同質化代幣(NFT)，透過擴增實境(AR)技術，九巴NFT可將3D巴士影像置於現實背景，讓乘客體驗獨特的巴士旅程。首批九巴NFT將於今日（16日）下午3時正公開發售，限量2,000個，club1933會員獨家於KMB SHOP購買。凡成功購買九巴NFT，可獲贈特別版實體巴士模型一部。

全球限量 2,000 個

九巴推出首批NFT，巴士型號為ADL歐盟六型(Enviro500)環保巴士12.8米，共有10條由尖沙咀碼頭出發，前往九龍各區的路線供買家選擇，包括1A、6號線等。每個NFT附上獨立的數碼證書，顯示有關NFT的巴士型號及路線，以認證該NFT由九巴發行，和該NFT的擁有權。首批九巴NFT全球限量發行2,000個。

club1933會員將可獨家購買九巴NFT，以香港法定貨幣交易。1A號線的NFT售價則為港幣398元，而其餘路線NFT每個售價為港幣348元。會員可以透過KMBSHOP (https://www.design1933.hk/) ，或於App1933點擊「網上購物」進入商店以信用卡購買。

AR 與 NFT 結合

購入的九巴NFT將會儲存於虛擬資產錢包NOIZ BEAM應用程式，買家除了可免上架費在NOIZ BEAM平台買賣，亦可於下一階段轉移到其他平台進行交易，詳情請留意有關公布。

九巴NFT值得收藏，亦具娛樂、觀賞價值。NOIZ BEAM具備AR傳送門技術，買家可將每個獨一無二的3D九巴NFT影像，與現實世界結合和互動，更可與九巴NFT合照，為買家帶來有趣的網絡體驗。

九巴 NFT 買家線上線下同步專享

首批九巴NFT買家除了可以優先購買稍後階段推出的九巴NFT之外，更可獲得特別版實體九巴模型一部，款式專為NFT計劃而設，不設公開發售。NFT買家更有機會參與NFT巴士模型的設計，九巴開設NFT計劃的聊天社群Discord，定期更新NFT的消息及活動，NFT買家可互相交流，將來更有機會參與NFT的創作及設計，並在不同計劃及建議中參與投票活動，為虛擬世界中的九巴NFT增添無限可能性。

官方網站: https://app.kmb.hk/app1933/NFT/

DISCORD聊天社群: https://discord.gg/hP7Ek6gqXK

免費送出 YAS 乘客微保險

買家每成功購買一枚九巴NFT，YAS微保險即隨之送出10程免費「RYDE乘客保」，買家乘搭任何公共交通工具，便可以享受涵蓋高達港幣200,000元的意外身故和永久傷殘保障，以及港幣7,000元的意外醫療和財物保障，出行更放心。

club1933 會員獨家禮遇

登記成為九巴會員計劃「club1933」會員，乘搭任何九巴或龍運營運的巴士班次，用已先登記的八達通卡繳付車費，每港幣0.1元即可賺取0.1分，首次登記可享200分迎新積分，換取九巴口罩、其他精美禮品及享受各種專享優惠，包括餐飲及網上購物優惠。club1933會員持有樂悠咭、長者八達通的乘客，以及合資格殘疾人士，由即日起至6月30日期間，乘搭任何九巴或龍運營運的班次，即可賺取3倍積分。多搭多賺，換取更多豐富會員禮遇。