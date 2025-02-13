元宵節錄223對新人登記結婚 調查：兩成半人不想伴侶花錢慶祝情人節

昨日是正月十五元宵節，亦被稱「中國情人節」，很多情侶選擇在這個吉日「拉埋天窗」。昨日將軍澳入境大樓的婚姻登記處預約爆滿，全港共223對新人登記結婚，較去年少逾一成。另外明天是西方情人節，有調查顯示，逾三成港人未計劃情人節節目，亦有近三成受訪者稱無計劃送禮物，消費較謹慎。

有在將軍澳入境大樓登記的新人表示，曾有朋友在將軍澳婚禮禮堂登記，「聽說這裡很漂亮，設施亦很新」，故選擇到這裡登記。他又指，雖香港經濟環境轉差，但都計劃前往日本和韓國度蜜月，亦有生育意願。

3成港人情人節無計劃

明天便是情人節，不少戀人預備禮物送給伴侶。交友約會公司香港婚活於1月13日至2月4日訪問461名香港情侶及夫婦。

調查發現，有38%男士及31%女士指情人節沒有計劃節目，數字與去年相若。至於有節目的情侶，48%男士表示會在家中慶祝，51%女士表示會睇戲，41%男士及38%女士選擇行街購物。對比2024年慶祝方式，百分比有所遞減。