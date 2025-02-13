元宵節錄223對新人登記結婚 調查：兩成半人不想伴侶花錢慶祝情人節

昨日是正月十五元宵節，亦被稱「中國情人節」，很多情侶選擇在這個吉日「拉埋天窗」。昨日將軍澳入境大樓的婚姻登記處預約爆滿，全港共223對新人登記結婚，較去年少逾一成。另外明天是西方情人節，有調查顯示，逾三成港人未計劃情人節節目，亦有近三成受訪者稱無計劃送禮物，消費較謹慎。
根據入境處數據，昨天元宵節共223對新人登記結婚，較去年元252對為少；而全港婚姻登記處則有127對新人結婚；入境處將軍澳新總部於去年6月正式投入服務，總部內婚姻登記處迎來首個情人節，所有預約時間段爆滿，合共有23對新人登記。
有在將軍澳入境大樓登記的新人表示，曾有朋友在將軍澳婚禮禮堂登記，「聽說這裡很漂亮，設施亦很新」，故選擇到這裡登記。他又指，雖香港經濟環境轉差，但都計劃前往日本和韓國度蜜月，亦有生育意願。
3成港人情人節無計劃
明天便是情人節，不少戀人預備禮物送給伴侶。交友約會公司香港婚活於1月13日至2月4日訪問461名香港情侶及夫婦。
調查發現，有38%男士及31%女士指情人節沒有計劃節目，數字與去年相若。至於有節目的情侶，48%男士表示會在家中慶祝，51%女士表示會睇戲，41%男士及38%女士選擇行街購物。對比2024年慶祝方式，百分比有所遞減。
另外，今年男士21%稱會北上旅遊，16%會到海外旅遊，而女士方面分別有21%(北上旅遊)及22%(海外旅遊)，外遊情況較去年呈上升趨勢。
情人節禮物花費謹慎
調查亦顯示港人在情人節禮物花費上較謹慎，36%男士及30%女士預計會用1,001元至5,000元買禮物；亦有近兩成半港人不想伴侶花錢慶祝情人節，男士有27%，而女士則佔24%，比例較去年有所上升。不過今年港人較去年願意在餐飲上花費，七成男女會與伴侶外出用餐，當中四預算用1,001元至2,000元。