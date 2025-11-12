元州邨雙屍案 傳惡臭保安揭發 兄疑絕食昏迷 弟服藥自殺

一對年長兄弟被發現於元樂樓的單位內死去多日。

長沙灣元州邨揭發雙屍案。一對相依為命年長兄弟被發現陳屍在元州邨一單位內多日，遺體已腐爛並傳出臭味，及至保安昨晨巡樓聞到異味始揭發事件。警方在現場檢獲遺書，案件暫無可疑，將案件列作自殺及屍體發現處理。

現場為元州邨元樂樓，保安昨晨6時25分巡樓期間，發現一單位傳出異味，拍門無人回應，於是報案。消防到場破門入屋，發現兩名男子倒臥單位，救護員經檢驗證實他們均已明顯死亡。

據指，兩名死者均姓楊，分別67歲和59歲，為兄弟關係。現場消息指，楊弟有自殺傾向。單位內發現3封遺書，內容提及楊兄於上月底起不飲不食，數日後昏迷無呼吸脈搏。內容亦涉及楊弟則於上周四(6日)飲用啤酒吞服大量藥物尋短，並著居深圳的長兄跟進身後事。警方已聯絡深圳長兄，對方暫未能回港處理。