元旦旅遊熱持續 景點人潮湧 舊油麻地警署化身警匪電影展吸客

元旦首日，香港旅遊業繼續全力吸客，大批旅客湧往全港新舊景點。昨日入境人次逾達56萬，熱門打卡點人潮不絕，其中萬宜水庫東壩更出現「入壩」須等候兩小時盛況；西九文化區亦指除夕夜有約11萬人次到訪藝術公園。踏入新一年，多項特色活動陸續展開，包括舊油麻地警署首次開放內部空間，舉辦港產警匪電影展覽，讓市民與旅客體驗緊張氛圍與獨特魅力。當局強調，展覽旨在結合電影文化與旅遊，提升香港觀光體驗並促進地區經濟，不少內地旅客亦表示觀賞電影級道具十分難得。 攝影：周令知

建於1922年的舊油麻地警署，是香港少數保留至今的戰前警署，曾成為《無間道》等經典港產片取景地。警署今日起正式舉行「油蔴地警署光影之旅」展覽，首次開放地面樓層，設有仿舊式戲院入口及「電影時光隧道」，並重現雜差房、認人室、槍房、監控室及羈留室等場景。 展區融合多媒體投影、燈光音效、互動裝置及AI照相亭，訪客可「入戲」扮演警察或疑犯，體驗查案或羈留的情境，並在多個打卡位拍照留念，近距離感受港產警匪片的美術創意與文化神髓。 公眾可透過網上訂票系統預訂入場門票，正價門票為港幣30元，全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及綜合社會保障援助受助人則可購買特惠門票，價格為港幣10元，並不設現場售票。

卓永興：展覽結合旅遊與文化 政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局長羅淑佩、保安局長鄧炳強等多名官員昨出席開幕儀式。身兼文創產業發展處主席卓永興致辭，指香港警匪片是本地影視文化的瑰寶，展覽旨在結合電影文化與旅遊，推動地區經濟。他並提到，油尖旺民政事務處及街坊會由即日起至2月22日舉辦「油麻地美食購物節」，持展覽門票或紀念證明可享周邊商戶優惠。他期望展覽「火速爆紅」，令香港旅遊「越做越忙、越做越火紅」。

旅客讚值得一看 展覽開幕禮吸引不少內地旅客駐足。來自上海的王小姐與室友路過油麻地，直言心情「特別開心」，並大讚香港警察制服「好帥」。她認為若能加入小型舞台表演或邀請拍警匪片的明星到場，會更具吸引力。 來自廣州的楊先生則以兩天一夜自由行到港，純粹「逛街看熱鬧」。他表示，展覽重現經典場景及互動體驗，門票僅30元「算合理」，尤其難得能近距離看到電影級道具，認為值得一看。

跨年倒數活動熱鬧 新一年的活動接踵而至，勢將承接夕夜和元旦旅遊熱潮。之前的除夕夜(12月31日)，多區舉行跨年倒數活動，西九文化區今年首度舉辦跨年音樂會，吸引約2.6萬人參與倒數。西九管理局表示，當日整體訪客量達11萬人次，包括「聖誕森林」及聖誕市集。倒數過後，不少市民與旅客繼續留港迎新，更多新旅客亦接踵而至。入境處截至昨日晚上9時，錄得約99.9萬人次出入境，其中約43.7萬人離境、約56.1萬人入境。出境方面，港人約23.5萬，內地旅客約15.7萬；入境則有約3.14萬港人及21萬內地旅客。 郊遊、賽馬日旺丁旺財 元旦日傳統景點依舊人頭湧湧。昨早9時許，前往萬宜水庫東壩的旅客絡繹不絕，北潭涌巴士總站聚集逾百名行山客候車，等候巴士及的士時間長達兩小時。有旅客坦言，雖事前已知交通繁忙，但仍對人潮感到驚訝。 同日舉行的「好運1月1」賽馬日亦丁財兩旺，吸引4.9萬人入場，按年增14%，其中內地旅客人數更倍增。投注額達17.13億元，較去年上升4.3%。

「油麻地」定「油蔴地」？ 正字之爭與地名淵源 說到油麻地，不時會引起「油麻地」和「油蔴地」的正字之爭。其實「麻」「蔴」兩字均相通，惟早期多採用「蔴」字，例如1924年成立的「香港油蔴地小輪」，及「油蔴地天主教小學」、「油蔴地街坊會學校」，故可推斷至少當時以「蔴」字較普遍。後來地下鐵路開通，採用筆劃較簡的「麻」字為站名，方令「油麻地」逐漸普遍成為慣稱。翻查資料顯示，在1860年代起，油麻地曾是漁民在該處修補漁船並曬晾船上麻纜，故得名「麻地」，後來改稱為「油麻地」，「油」字指在漁民製作、修補蔴纜和維修船隻的「桐油」。至於「蔴」字得名於「蔴纜」，指以麻類製成的繩纜和漁網。