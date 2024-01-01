元旦2024｜大批內地旅客凌晨滯留香港　上水站大堂擠滿過夜人群

旅發局今日(1日)凌晨在維港舉行煙花匯演，完場後大批沒有預訂酒店過夜的內地旅客，陸續排隊等候跨境直通巴離開香港，惟多區車站均大排長龍，其中在港鐵上水站外，有大量旅客等候巴士往24小時通關的落馬洲管制站返回內地，惟人數太多以致大排長龍，不少人選擇在上水站大堂席地而坐，直接「等天光」乘搭頭班往羅湖的東鐵綫。

灣仔旺角直通巴車站近千人滯留

此外，凌晨亦有近千市民分別在旺角和灣仔的跨境直通巴車站候車，惟巴士服務有限加上電腦系統懷疑故障，旅客滯留在車站一帶通宵排長龍，其間需要由警員維持秩序。現場有警員維持秩序，同時建議旅客先乘搭鐵路到上水，再轉乘其他交通工具。另有報道引述內地旅客稱，有的士向輪候人士「開天殺價」開出500元一位往落馬洲的收費。