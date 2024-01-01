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2024-01-01 11:05:25

元旦2024｜大批內地旅客凌晨滯留香港　上水站大堂擠滿過夜人群

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有滯留的內地旅客於港鐵上水站大堂通宵等候往羅湖的頭班車。(網上片段截圖)

有滯留的內地旅客於港鐵上水站大堂通宵等候往羅湖的頭班車。(網上片段截圖)

旅發局今日(1日)凌晨在維港舉行煙花匯演，完場後大批沒有預訂酒店過夜的內地旅客，陸續排隊等候跨境直通巴離開香港，惟多區車站均大排長龍，其中在港鐵上水站外，有大量旅客等候巴士往24小時通關的落馬洲管制站返回內地，惟人數太多以致大排長龍，不少人選擇在上水站大堂席地而坐，直接「等天光」乘搭頭班往羅湖的東鐵綫。

灣仔旺角直通巴車站近千人滯留

此外，凌晨亦有近千市民分別在旺角和灣仔的跨境直通巴車站候車，惟巴士服務有限加上電腦系統懷疑故障，旅客滯留在車站一帶通宵排長龍，其間需要由警員維持秩序。現場有警員維持秩序，同時建議旅客先乘搭鐵路到上水，再轉乘其他交通工具。另有報道引述內地旅客稱，有的士向輪候人士「開天殺價」開出500元一位往落馬洲的收費。

李梓敬批傷害香港形象絕不可接受

新民黨立法會議員李梓敬形容情況絕對不可接受，批評類似情況在去年11月中環舉行多場演唱會後已出現，認為今日凌晨有大批旅客要返回深圳屬掌握之內，但當局卻無視情況，最終令內地旅客要徹夜在上水等候，「巴士公司又不願加派巴士疏散乘客，傷害香港形象，情況絕對不可接受！」他表示，會要求當局在下月年三十晚及年初二煙花匯演之後，探討羅湖管制站鐵路及通關能否臨時提供通宵服務，避免旅客滯留，又建議文化體育及旅遊局肩負提供交通服務任務，安排旅行社接載旅客返回內地。他並指，會要全力要求盡快在香園圍管制站實施24小時通關。

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有內地旅客在上水站大堂通宵等候，席地而睡。(網民Takshin Lou@FB群組「北區之友」) 有滯留的內地旅客於港鐵上水站大堂通宵等候往羅湖的頭班車。(網上片段截圖) 港鐵上水站外今日凌晨大排長龍。(網上片段截圖) 有乘客在上水站月台踎下等車往羅湖。(FB群組「北區之友」) 大批在上水站大堂過夜的內地旅客，排隊入閘搭東鐵綫往羅湖頭班車。(FB群組「北區之友」)

▼逾47.9萬人在維港兩岸觀賞煙花迎2024▼

逾47.9萬人在維港兩岸觀賞煙花迎接2024年。(蘇文傑攝) 逾47.9萬人在維港兩岸觀賞煙花迎接2024年。(蘇文傑攝) 逾47.9萬人在維港兩岸觀賞煙花迎接2024年，附近港鐵站實施人潮管制。(羅錦鴻攝) 逾47.9萬人在維港兩岸觀賞煙花迎接2024年。(羅錦鴻攝) 逾47.9萬人在維港兩岸觀賞煙花迎接2024年。(蘇文傑攝) 逾47.9萬人在維港兩岸觀賞煙花迎接2024年。(蘇文傑攝)
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