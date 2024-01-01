元旦2024｜將推廣香港好客及禮貌服務態度　李家超盼振興日夜經濟邁全面復常

李家超期望香港今年可在國際舞台上變得更耀眼奪目。(李家超影片截圖)

踏入2024年，特首李家超展望今年特區政府會推展兩大目標，包括增強發展動能、搞活香港經濟，以及改善民生，又表示會繼續凝聚香港人的腦筋和能力，推廣香港好客和禮貌服務態度，振興日夜經濟促進增長、全面復常。

李家超在社交專頁發布一段長3分半鐘的影片，形容本港去年走上「由亂到治」邁向「由治及興」的新征程，並指他提出的兩個目標均已經完成，包括帶領香港走出疫情困擾和全力落實《施政報告》措施。他續指，去年本港有很多好的轉變，如走出疫情、大家除下口罩，家人朋友暢快歡聚、重見對方笑容，同時市面熱鬧起來、經濟重拾活力。

李家超相信，只要社會各界同心合力，2024年的香港一定更勝從前，在國際舞台上變得更耀眼奪目。他又特別提到，完善地區治理體系後的新一屆區議會今日(1日)上任，將可更好凝聚社區力量，預告將會繼續接觸市民制定政策，解決市民民生問題。

盧寵茂發表2024新年賀辭

另外，醫務衞生局局長盧寵茂今日凌晨零時1分發表新年賀辭，指本港去年是醫療衞生由退到守、由守到攻的一件，隨着新型肺炎疫情受控，本港醫療服務已踏上復常甚至「超常」之路，又指多項醫療衞生改革政策已漸見成果，包括發展醫療創新樞紐、加強跨境醫療協作、持續推進基層醫療、增加醫護人手供應等。