元朗三代命案 村屋兩死者身上多處傷 九旬翁為大地主 曾與發展商對簿公堂

元朗振興新村周二晚發生三代命案。一對93歲和69歲的父子被發現倒斃在一間村屋內；命案揭發未幾，一名19歲男子在距振興新村約500米外的朗屏邨墮樓身亡，其後證實為93歲死者的孫兒。兩父子身上發現多處被利器所刺的傷口，現場檢獲剪刀和生果刀。警方經調查後，相信兩父子先抵村屋，19歲孫兒隨後獨自到單位再離開，並在朗屏邨墮斃。據悉九旬死者為大地主，警方正調查案件動機，方向包括3人的家庭背景、家中關係，有否爭執及財產糾紛等。

元朗警區助理指揮官(刑事)警司關駿軒昨交代案情指，當晚8時10分左右，接獲一名男子報案，稱在振興新村一單位內，有兩名男子死亡；5分鐘有市民報案，指朗屏邨有男子從高處墮下。振興新村的涉案村屋單位約450呎，單位大門虛掩，兩名男子倒卧近廚房位置，93歲男子臉、頸和背部等多處受傷，大量出血；69歲男子的臉、頸、胸口等位置亦有類似傷口，且大量出血。兩人當場證實死亡。二人身旁有一把22厘米長的廚房鉸剪和一把21厘米長生果刀，均染有血跡。兩具屍體伏屍距離不足一米。

警方調查後得悉，93歲死者獨居案發單位，與69歲死者為父子關係，屋內無搜掠痕跡。而在朗屏邨悅屏樓墮斃的19歲男子，是93歲死者的孫兒，69歲死者的兒子。警方在大廈18樓的走廊發現19歲死者財物，相信他在上址墮下。警方指，當時8時10分打出涉振興新村命案的報案電話是由他打出；調查發現年長父子二人先抵案發現場，約30分鐘後孫兒獨自到上址，其後離開，最後在朗屏邨墮樓。 警方昨早再在現場搜證，其後在距村屋200米位置檢獲一把鎅刀，未知是否與案件相關。警方將案件列作自殺及謀殺案調查，指暫時難以得知案發過程，需要調查蒐證、科學鑑證及詳細屍體檢驗等，3人生前均無業，亦無涉及糾紛案件。

93歲死者文彥均，人稱「文叔」，遷入振興新村已逾20年，為人健談，與妻育一子，妻子已入住老人院。街坊指文叔以前出入會以三輪車代步，惟半年前開始不良於行，需要以電動輪椅出入，子孫間中會過來探望。 新田擁多幅土地 昨輸官司 文彥均生前在新田擁多幅土地，是「大地主」，曾因拒絕賣地而與發展商打官司，而69歲死者文國強和19歲孫兒文浩朝過往曾協助文叔上庭。 文叔亦有一宗案件昨日判決。區院暫委法官吳港發頒下判詞，指93歲死者生前與某私人公司共同持有元朗某地段的業權，死者擁九分一業權，該公司持有餘下業權，並曾開價240萬元欲收購，但文叔還價10倍。法官認為文叔不合作；考慮到劃分土地後仍有足夠面積供文叔或子孫建屋，故批准公司申請可分劃地段管理，裁定文叔敗訴兼付訟費。