元朗三代命案｜消息指孫兒助爺父上庭感壓力大　土地官司案發翌日被判敗訴

元朗周二（12日）發生三代命案。93歲及69歲父子被發現伏屍於振興新村村屋單位內；而雙屍命案揭發後不久，19歲孫兒在朗屏邨墮樓身亡，警方將案件列作謀殺及自殺案處理。 涉案3人均離世難調查 據了解，3名死者分別是93歲「文叔」文彥均、69歲文國強及19歲文浩朝。消息指，由於涉案3人全部離世，令調查工作面對挑戰，要依賴不同佐證還原真相；而調查初步發現父子兩人均於右前額和右耳有刀傷，他們偶爾會為賣地事宜爭執，引致兩人關係一般，孫兒最近因協助爺爺處理與發展商的訴訟，而感到壓力很大。警方仍在調查兇案過程及動機，包括調查是否孫兒行兇。

兩土地官司令文叔精神體力負擔重 翻查紀錄，文叔為大地主，在新界有多幅土地，10多年來不時因土地問題與發展商對簿公堂，而已達高齡的文叔總是親自應訊。 文叔於2022年有兩宗訴訟，分別涉及新田牛潭尾4幅地及元朗加州豪園附近一幅池塘地。文叔在首宗訴訟上庭時，曾透露仍要應付另一宗土地官司，精神及體力上受到額外負擔。首宗訴訟因文叔年紀大，口齒表達比較困難，由69歲兒子文國強助上庭，但協助未盡理想，改由19歲孫子文浩朝上庭協助。最終該官司由發展商勝訴，法庭認為文叔出售土地，對有關地段的合理利用顯然更有利。

而另一訴訟則於昨日，即兇案發生後翌日判決，文叔同樣被判敗訴，要支付所有訟費。法官裁定地段可分劃，各自管理，各方可以選擇出售或使用其分劃的土地，而不受共同所有權的束縛。

事發於周二（12日）晚上8時12分，元朗宏達路振興新村一間村屋內有人昏迷，警方接報後到場,發現93歲老翁「文叔」文彥均及69歲男子文國強昏迷，倒臥於一個村屋單位內。救護員證實二人當場死亡。至同日晚上8時17分，即振興新村命案報案5分鐘後，警方再接獲在距離振興新村約500米外的朗屏邨有人墮樓。警員封鎖現場通宵搜證，消息指，警方於村屋現場檢獲利器。

警方昨日交代案情時表示，3名死者均為本地人、無業，生前彼此之間不曾有糾紛紀錄或案件；93歲死者獨居振興新村單位。調查發現，93歲死者與69歲兒子昨晚先到振興新村單位，約30分鐘後孫兒獨自到來，其後獨自離開，並往朗屏邨，最後高處墮斃。孫兒正是振興新村一案的報案人。警方正循多方向調查事件動機，包括個人背景、家庭關係及財產等利益糾紛。