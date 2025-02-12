元朗三代命案｜消息指村屋內檢利器　九旬翁與子頭部疑有致命傷(更新)

元朗發生墮樓案，且與另一宗雙屍案有關。警方今日(11日)晚上8時12分接報，指元朗宏達路振興新村一間村屋內有人昏迷，人員到場後發現兩名男昏迷倒臥在振興新村內一個村屋單位。救護員接報趕至為兩名事主檢查，惟證實已明顯身亡。及至同日晚上8時17分，即振興新村命案報案5分鐘後，警方再接獲在距離振興新村約500米外的朗屏邨有人墮樓。警員封鎖現場通宵搜證，消息指，警方於村屋現場檢獲利器。

初步估計死者為三爺孫

據了解，元朗振興新村的兩名男死者，分別為93歲及69歲，兩人均姓文，為父子關係。至於朗屏邨墮樓案死者亦姓文，年僅19歲，疑為93歲文老的孫兒、亦即69歲死者的兒子，初步估計3名死者為三爺孫。警方初步相信兩宗案件有關連，案件由元朗警區重案組跟進。