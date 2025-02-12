元朗三代命案｜警查有否財產糾紛　暫難以得知案發過程(更新)

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【15:25更新】警方表示正調查案件動機，方向包括3人的家庭背景、家中關係，有否爭執及財產糾紛等。振興新村兩名死者分別面部、頸部、胸口等位置有被利器刺傷痕跡，現場留有大量血漬，警員在現場檢獲一把22厘米長剪刀及一把21厘米長生果刀及死者財物，在朗屏邨18樓位置亦發現19歲死者財物，相信是由該處墜下。 經調查後，警方相信是19歲死者為村屋命案報案人，案發前93歲與69歲男死者先抵達單位，19歲男死者隨後獨自到達。不過，暫時難以得知案發過程，需要調查蒐證、科學鑑證及詳細屍體檢驗等，3人生前均無業，亦無涉及糾紛案件。

【11:55更新】警方今日（12日）將案件列謀殺及自殺案調查，將於下午1時交代案情 元朗發生墮樓案，且與另一宗雙屍案有關。警方今日(11日)晚上8時12分接報，指元朗宏達路振興新村一間村屋內有人昏迷，人員到場後發現兩名男昏迷倒臥在振興新村內一個村屋單位。救護員接報趕至為兩名事主檢查，惟證實已明顯身亡。及至同日晚上8時17分，即振興新村命案報案5分鐘後，警方再接獲在距離振興新村約500米外的朗屏邨有人墮樓。警員封鎖現場通宵搜證，消息指，警方於村屋現場檢獲利器。 初步估計死者為三爺孫 據了解，元朗振興新村的兩名男死者，分別為93歲及69歲，兩人均姓文，為父子關係。至於朗屏邨墮樓案死者亦姓文，年僅19歲，疑為93歲文老的孫兒、亦即69歲死者的兒子，初步估計3名死者為三爺孫。警方初步相信兩宗案件有關連，案件由元朗警區重案組跟進。 消息： 兩死者頭部疑有致命傷 警員封鎖現場通宵搜證。據悉，警員在振興新村村屋內檢獲利器懷疑與案件有關，倒斃屋內的兩父子懷疑有刀傷，頭部均有傷痕疑為致命傷。調查期間因為降雨，警方故需搭起藍色帳篷保護證物，正追查兩宗案件有否關連。仵工清晨約5時將3具遺體舁送殮房，三爺孫的死因則有待驗屍後確定。警員正根據閉路電視錄影片段，追查懷疑涉案人士，並呼籲目擊者或任何人士提供資料助查。

93歲死者為人健談 消息指，93歲死者人稱「文叔」，遷入振興新村已逾20年，為人健談，平日會與鄰居打招呼，與妻子育一子，惟其妻子已入住老人院。涉事村屋單位為他的食店，但已結業多時。 街坊：孫兒疑曾經到場 街坊指「文叔」以前出入會以三輪車代步，惟半年前開始不良於行，需要以電動輪椅出入，子孫間中會過來探望。另有街坊稱，聽聞警方翻查村口的閉路電視影像，發現「文叔」的孫兒曾到場。