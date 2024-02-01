元朗億元毒品案拘4人 一疑犯反抗昏迷不治 曾患心臟病

警方毒品調查科與海關昨日(1月31日)採取聯合行動，在一個由南美來港的貨櫃內檢獲約100公斤懷疑可卡因，市值約1億港元，拘捕3男1女，包括集團主腦、負責運輸的骨幹分子及處理毒品的成員。一名57歲男子被捕期間一度反抗，被制服後昏迷，至今日不治，他有心臟病紀錄。

其餘2男1女暫控串謀販毒 明提堂

被捕的其餘2男1女被暫控串謀販毒罪，明日在粉嶺裁判法院提堂。

雙方車上糾纏3警傷 疑犯被鎖銬20分鐘後昏迷

警方昨日在高埔村截查該男子，在其車及鐵皮辦公室檢獲現金、寫有販賣證據的紙張及手機。對方最初表現合作，但當警員搜車時，他激烈掙扎及企圖駕車逃離，雙方在車上糾纏，及後被制服，3名警員受傷，已經出院。疑犯被鎖上手銬坐在車上，20分鐘後陷昏迷，送往屯門醫院深切治療部，延至今日不治。