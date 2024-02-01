元朗億元毒品案拘4人 一疑犯反抗昏迷不治 曾患心臟病

警方毒品調查科與海關昨日(1月31日)採取聯合行動，在一個由南美來港的貨櫃內檢獲約100公斤懷疑可卡因，市值約1億港元，拘捕3男1女，包括集團主腦、負責運輸的骨幹分子及處理毒品的成員。一名57歲男子被捕期間一度反抗，被制服後昏迷，至今日不治，他有心臟病紀錄。
其餘2男1女暫控串謀販毒 明提堂
被捕的其餘2男1女被暫控串謀販毒罪，明日在粉嶺裁判法院提堂。
雙方車上糾纏3警傷 疑犯被鎖銬20分鐘後昏迷
警方昨日在高埔村截查該男子，在其車及鐵皮辦公室檢獲現金、寫有販賣證據的紙張及手機。對方最初表現合作，但當警員搜車時，他激烈掙扎及企圖駕車逃離，雙方在車上糾纏，及後被制服，3名警員受傷，已經出院。疑犯被鎖上手銬坐在車上，20分鐘後陷昏迷，送往屯門醫院深切治療部，延至今日不治。
暫無警員需就事件停職受查
警方初步調查發現男子掙扎前沒傷勢，有心臟病紀錄，警方於其車上發現一支用於紓解心絞痛的噴霧，死因仍有待調查，暫無資料顯示任何警員需要就事件停職受查。
毒品放魚粉袋掩飾運港 昨「收網」瓦解販毒集團
警方聯同海關上月中掌握該跨國販毒集團從南美運入一個載有500多袋魚粉的貨櫃，將毒品放入魚粉袋作掩飾運港，截查發現在其中3袋魚粉內有合共約100公斤懷疑可卡因，黑市價值約1億港元。 警方執行16天的監控交付行動，發現集團將毒品分拆多次轉運，最終運至坪輋一個偏遠鐵皮貨倉儲存。時機成熟後警方於昨日「收網」突擊貨倉，拘捕兩名52及59歲男子；同時分別在旺角及元朗高埔村拘捕75歲女主腦，及離世的57歲男骨幹，4人均報稱無業，行動仍在調查，不排除更多人被捕。