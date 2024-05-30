元朗兄弟駕電單車疑爬頭撞鐵欄兄死弟傷 Tesla司機涉危駕被捕（更新）

元朗發生致命車禍，凌晨零時許，一名男子駕駛電單車載同另一名男子，沿大棠山道往大棠燒烤區方向行駛，駛至大棠山道避雨亭時懷疑失控，撞毀路旁一支鐵欄，兩男登時人仰車翻飛墮路中，33歲姓吳男司機不省人事，25歲姓吳男乘客仍有知覺，途經駕駛人士代為報案。救護員趕到現場，先將昏迷男司機送博愛醫院搶救，至凌晨1時許證實傷重不治；男乘客四肢受傷，清醒被送往屯門醫院治理。警方正調查車禍成因，包括是否超速導致失控。
現場所見，路邊鐵欄被撞毀，地磚翻起，鐵欄變型，涉事電單車車身豎立在鐵欄旁，零件四散嚴重損毀，大量機油則沿斜路流向對面馬路，現場留下相信屬於死傷者的頭盔。
兄載弟遊車河惟途中發生意外
據指，死者及傷者為兄弟關係，事發前兄弟與友人乘坐一輛Tesla電動車於區內消遣，其後有人提議遊車河，遂前往兄弟屯門住所，由兄長駕駛購入僅幾個月的大馬力電單車載同弟弟，偕Tesla一同行駛前往大棠山路，詎料駛至上址時失控撞欄，兄弟今後天人永隔。
Tesla34歲男司機涉危駕被捕
警方經調查後，以涉嫌「危險駕駛」拘捕Tesla的34歲姓謝男司機，案件由新界北總區交通部特別調查隊繼續跟進。消息指，警方初步調查發現，事發時涉事Tesla沿大棠山道上斜往大棠燒烤區方向行駛，而吳氏兩兄弟則駕乘電單車緊隨其後。當兩車駛至近大棠山道避雨亭時，電單車打算從後由左至右超越Tesla，但電單車失事並撞向欄杆出事。
警方新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。