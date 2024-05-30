元朗兄弟駕電單車疑爬頭撞鐵欄兄死弟傷 Tesla司機涉危駕被捕（更新）

元朗發生致命車禍，凌晨零時許，一名男子駕駛電單車載同另一名男子，沿大棠山道往大棠燒烤區方向行駛，駛至大棠山道避雨亭時懷疑失控，撞毀路旁一支鐵欄，兩男登時人仰車翻飛墮路中，33歲姓吳男司機不省人事，25歲姓吳男乘客仍有知覺，途經駕駛人士代為報案。救護員趕到現場，先將昏迷男司機送博愛醫院搶救，至凌晨1時許證實傷重不治；男乘客四肢受傷，清醒被送往屯門醫院治理。警方正調查車禍成因，包括是否超速導致失控。

現場所見，路邊鐵欄被撞毀，地磚翻起，鐵欄變型，涉事電單車車身豎立在鐵欄旁，零件四散嚴重損毀，大量機油則沿斜路流向對面馬路，現場留下相信屬於死傷者的頭盔。