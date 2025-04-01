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2025-04-01 22:12:42

元朗區被評為全港最宜居地區　調查指黃大仙區最不理想

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元朗區被評為全港最宜居住區域。(資料圖片)

元朗區被評為全港最宜居住區域。(資料圖片)

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香港作為彈丸之地，如果要選擇宜居地區，全港18區均有其獨特優勢。有機構進行調查指，宜居度會受地區安全性、零售和餐飲選擇、交通服務和噪音水平等因素影響，評估後認為元朗區是全港最適合居住的區域，最不理想地區則為黃大仙區。

元朗區被評為全港最宜居住區域。(資料圖片) 調查機構稱，元朗區的公園和遊樂場數目冠絕全港；圖為天水圍公園。(資料圖片) 調查機構指出，元朗區是交通最方便的地方之一，擁有全港最多的巴士站。(資料圖片) 調查指，沙田區是全港第二多學校的地區。(資料圖片／蘇文傑攝) 灣仔區樓價高達每平方呎1.7萬元。(資料圖片) 黃大仙區被指是最不理想居住的地區。(資料圖片)

最宜居3區均距離市中心較遠

負責調查的機構表示，評估後元朗區獲得最高分數，屬香港最佳居住區域，其次是北區和沙田區，又提到3區雖然均距離市中心較遠，但由於適合家庭居住、坐擁完善交通網絡和人口密度較低，使它們在評估中名列前茅。

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機構解釋，元朗區是交通最方便的地方之一，不但有全港最多的巴士站，噪音水平也是最低，該區亦設有188個公園和遊樂場，屬全港之冠，並以每平方呎9,476元成為全港第三樓價低的地區。位於第二的北區就在安全角度突出，機構引述警方數字稱該區犯罪率為全港最低，人口密度亦是全港第二低；排第三的沙田區就是全港第二多學校的地區，達293間，而每平方公里人口密度亦僅僅超過1萬人。

榜尾兩區歸因人口密度高

至於位列榜尾的黃大仙區和尾二的深水埗區，機構稱主因是人口密度高，分別為每平方公里4.6萬人和4.3萬人。機構又稱，排尾三的灣仔區因缺乏適合兒童的設施及樓價高昂，成為不吸引的地區之一，當區只有59個戶外康樂空間和114間學校，樓價亦高達每平方呎1.7萬元。

另外，調查指安全性是決定地區是否宜居的一個關鍵因素，整體排第十一的油尖旺區就被評為全港最危險區域，單是去年首10個月該區警署共接獲高達8,883宗報案，其次是同期收到7,608宗報案的觀塘區和6,519宗報案的沙田區；犯罪率最低的3區分別是北區、離島區和灣仔區。

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