元朗區被評為全港最宜居地區　調查指黃大仙區最不理想

香港作為彈丸之地，如果要選擇宜居地區，全港18區均有其獨特優勢。有機構進行調查指，宜居度會受地區安全性、零售和餐飲選擇、交通服務和噪音水平等因素影響，評估後認為元朗區是全港最適合居住的區域，最不理想地區則為黃大仙區。

負責調查的機構表示，評估後元朗區獲得最高分數，屬香港最佳居住區域，其次是北區和沙田區，又提到3區雖然均距離市中心較遠，但由於適合家庭居住、坐擁完善交通網絡和人口密度較低，使它們在評估中名列前茅。

機構解釋，元朗區是交通最方便的地方之一，不但有全港最多的巴士站，噪音水平也是最低，該區亦設有188個公園和遊樂場，屬全港之冠，並以每平方呎9,476元成為全港第三樓價低的地區。位於第二的北區就在安全角度突出，機構引述警方數字稱該區犯罪率為全港最低，人口密度亦是全港第二低；排第三的沙田區就是全港第二多學校的地區，達293間，而每平方公里人口密度亦僅僅超過1萬人。

榜尾兩區歸因人口密度高

至於位列榜尾的黃大仙區和尾二的深水埗區，機構稱主因是人口密度高，分別為每平方公里4.6萬人和4.3萬人。機構又稱，排尾三的灣仔區因缺乏適合兒童的設施及樓價高昂，成為不吸引的地區之一，當區只有59個戶外康樂空間和114間學校，樓價亦高達每平方呎1.7萬元。