元朗區議員文美桂離世議席懸空　曾批市民「有事就報警 無事就黑警」

政府今日(23日)在憲報刊登公告，宣布元朗區議會一當然議員議席出缺。元朗區議員文美桂，本身是元朗區議會的當然議員，亦是新田鄉事委員會的原居民代表，以及第四界別鄉議局的選委。惟他於本月9日去世。根據《區議會條例》(第547章)第18條，其議員席位已經懸空。

曾批市民「有事就報警，無事就黑警」

文美桂是元朗新田鄉事委員會主席，據新田鄉事委員會發出的訃聞，他終年70多歲，早年在英國及比利時謀生，90年代回歸故鄉從商。文美桂過往言行頗為惹火，其在7.21元朗事件中，曾在元朗區議會召開大會討論時，力撐警方有能力清場，同時批評市民不能「有事就報警，無事就黑警」。

而在2019年6月，文美桂當上新田鄉委會新主席。其在就職禮千人盆菜宴上，除宴請中聯辦新界工作部部長李薊貽、鄉議局、建制派立法會議員外，還有不少幫派人物為坐上客，包括14K猛人四眼細、水房百花蛇、認定為新義安第3代龍頭向展偉、新義安老叔父蘇龍都有出席，以及倫敦猛人「牛哥」林道明等。

為新田「水貨城」搞手

在2015年期間，文美桂亦是新田水貨城搞手之一。當時，其及一眾人等均希望新田可「發展出一個極具規模的水貨城」，並由昔日的停車場、農地、村屋，大半年前紛紛變成水貨倉，提供找換店、藥房、月租服務式住宅等配套設施，每日供水貨客使用。