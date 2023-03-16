元朗區議員鄧勵東等7人涉自稱三合會 臥底警「流水簿」紀錄被人讚紋身及問價 (資料圖片)

警方多年前在元朗展開臥底行動，被捕者包括曾任特首選委、綽號「田雞東」的元朗區議員鄧勵東，以及7名懷疑和勝和成員及高層，被控自稱三合會成員或幹事、以三合會成員身分行事等共12罪，其中一人早前認罪，餘下7人不認罪，案件今(16日)於區域法院續審。辯方盤問臥底警員時，問他為何在「流水簿」紀錄有人稱讚其紋身及詢問價錢，質疑有甚麼證據價值。臥底警員指在1年的臥底行動當中，不止一次人問他，須參閱「流水簿」才能回答。案件明續審。

控罪指，7名被告分別為胡學霖、張銓漢、元朗區議員「田雞東」鄧勵東、郭贊財、文冠榮、黃繹維、張允耀。7人分別被控於2016年至2017年，在香港新界元朗合益路合益中心地庫「銀湖芬蘭浴室」，聲稱是三合會社團的成員或幹事，以三合會社團成員身分行事。

臥底警：行動間會將有證據價值事項記錄在「流水簿」

臥底警員任延峰今日（16日）起接受辯方盤問。代表胡學霖的大律師謝志浩提到，任在執行臥底任務期間，當任在銀湖芬蘭浴室下班，便會到安全屋補錄俗稱「流水簿」的記錄冊。謝問到，任是否自行決定補錄內容，沒有人干預。任同意，指他會將有證據價值的事項記錄下來，並解釋涉及情報、或罪案發生則視為有證據價值。

謝續問到，為甚麼「流水簿」不止一次有記錄，指在遊戲機中心有人稱讚任身上的紋身和詢問價錢，質疑有何證據價值。任則要求參閱「流水簿」以了解前因後果，指在1年的臥底行動當中，不止一次人問他這種問題。

謝續指，任在「流水簿」記錄了超過200名人士。任不同意。謝指他數過，有208人。任再次要求參閱「流水簿」。法官葉佐文要求任說出1個範圍。惟任指，出於謹慎，他希望參閱「流水簿」。葉官便問，任是否近20個、抑或近200個也說不出。任稱超過50個。謝又問到，任有否使用電話或其他方式記錄。任稱沒有，指接受訓示時，上級指示只能到安全屋記錄「流水簿」，而「流水簿」亦是每次由上級帶來安全屋。謝續問任，有否想過上級遺失「流水簿」的風險，為何「流水簿」不放在安全屋。任表示沒有考慮過這方面。