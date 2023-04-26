元朗區議員鄧勵東等7人 涉自稱三合會等罪成 還柙至5月候判

元朗區議員鄧勵東等7人涉自稱三合會 臥底警「流水簿」紀錄被人讚紋身及問價 (資料圖片)

警方多年前在元朗展開臥底行動，被捕者包括曾任特首選委、綽號「田雞東」的元朗區議員鄧勵東，以及7名懷疑和勝和成員及高層，被控自稱三合會成員或幹事、以三合會成員身分行事等共12罪，其中一人早前認罪，餘下7人不認罪，案件今（26日）於區域法院裁定其中10項罪成。 法官葉佐文明言將判處以月計監禁，並下令撤銷7人擔保，其中鄧勵東、綽號「囝囝」的張銓漢和「日本仔」胡學霖還押至5月11日判刑，另4人則還押至5月24日判刑。

控罪指，7名被告分別為胡學霖、張銓漢、元朗區議員「田雞東」鄧勵東、郭贊財、文冠榮、黃繹維、張允耀。7人分別被控於2016年至2017年，在香港新界元朗合益路合益中心地庫「銀湖芬蘭浴室」，聲稱是三合會社團的成員或幹事，以三合會社團成員身分行事。

臥底警供稱對話間提及「勝和」

臥底警員任延峰審訊時出庭作供，指2016年8月獲委派參與臥底行動，於元朗「銀湖芬蘭浴室」任職，工作期間聽到綽號「日本仔」的被告胡學霖、「囝囝」的次被告張銓漢，及第三被告鄧勵東等人的對話。內容提及「勝和」、「我哋做黑社會低調啲都啱」、「借啲意同我勝和啲兄弟聚吓都好」、「傾唔掂都要揾佢出嚟㗎，唔係我打柒佢㗎」、「搞寸哥即係搞我哋勝和」等字句。

另外，同案另一被告張仲榮，綽號「寸哥」 承認「聲稱是三合會社團的幹事」、「以三合會社團成員身分行事」及「無合理因由而沒有歸押」罪。他另涉於2016年出席「和勝和」三合會成員的喪禮，被裁定「聲稱是三合會社團的幹事」罪成。他早前就4罪被判監32個月20天。

官：臥底警證供可靠

法官葉佐文指，臥底警員證供可靠，具足夠能力應付是次行動，認為涉案 7 次對話簡單直接，臥底警於收工後到安全屋撰寫「流水簿」做法合理。辯方求情指鄧勵東對元朗鄉村有貢獻，並非想藉此增大黑社會影響力；辯方另提出，案件有檢控延誤，獲法官接納。