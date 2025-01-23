元朗命案｜警派逾900人「犁庭掃穴」拘83人　強調與黑社會誓不兩立

元朗昨日（22日）清晨發生謀殺及傷人案，一名有黑社會背景的24歲男子，離開喜業街喜業工廠大廈一間無牌酒吧後，遭多人持刀亂斬亡，懷疑涉及黑幫結怨。警方高層震怒，高度重視案件，鑑於黑社會公然漠視法紀，消息指有組織罪案及三合會調查科（O記）、各總區刑事部等多個部門，一連多日在全港多區展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，高調巡邏及到各娛樂場所查牌，行動針對三合會分子及其收入來源，打擊黑幫氣焰。

昨晚約10時半，新界北總區指揮官林敏嫻率領過百機動部隊及便衣人員，突擊搜查元朗炮仗坊、水車館街一帶娛樂場所，包括麻雀館、桌球室等，並截查可疑人士，期間又出動警犬在場戒備。

警方表示，為打擊三合會活動及堵截其收入來源，有組織罪案及三合會調查科人員聯同各總區刑事總部、機動部隊及交通部，昨日（22日）展開代號為「犁庭掃穴」的反三合會罪惡行動，警方共派出超過900名人員，突擊搜查多個地點及處所，拘捕多人及進行大規模掃蕩，行動仍在進行中。警方同時重申打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，絕不姑息任何非法活動，強調與黑社會誓不兩立。

警方於首日行動共巡查157個處所，包括麻雀館、卡拉OK、酒吧、遊戲機中心、桑拿、桌球室及餐廳，合共拘捕83人，包括48男35女，年齡介乎18至75歲，涉嫌干犯「在公眾場所打鬥」、「串謀意圖傷人」、「襲擊致造成身體傷害」、「販運危險藥物」、「管理非法賭場」、「刑事毀壞」、「自稱三合會社團成員」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪行。