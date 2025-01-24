元朗命案︱24歲黑漢被斬死 警再拘兩男至今6人落網(更新)

元朗喜業街周三（22日）清晨發生謀殺及傷人案，一名有黑社會背景的24歲男子，離開喜業工廠大廈一間無牌酒吧後，遭多人駕車持刀斬死。另一名28歲男事主亦中刀清醒送院，經搶救後情況穩定，他聲稱沒有黑社會背景。 【1月24日11:30更新】 今日（24日）警方在facebook專頁指再拘捕兩人，案件至今累計已有6人落網。消息指，警方拘捕一名22歲本地男子和另一名23歲本地男子，二人均有黑社會背景。

【1月23日21:30更新】新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几今晚(23日)交待案情。他指，警方昨日(22日)和今日合共拘捕4名本地男子，年齡由20至29歲。昨日下午3時，警方首先在屯門拘捕一名27歲本地男子，罪名為「謀殺」及「有意圖傷人」，並在其住所檢獲672粒懷疑太空油毒品煙彈。其後，昨日下午6時，警方在機場拘捕其中一名29歲本地男子；同時掌握兩名分別20歲和21歲的兇徒，在同日稍早已乘坐飛機前往泰國。