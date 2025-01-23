元朗命案︱24歲黑漢被斬死　警方：暫拘4名本地男子 初步相信涉積怨和感情糾紛

泰國傳媒報道，案中其中兩名被通緝的男疑犯逃往泰國，當局根據國際刑警情報，昨日傍晚在曼谷的素萬那普國際機場拘捕兩名涉案的21歲男子。(網上圖片)

【21:30更新】新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几今晚(23日)交待案情。他指，警方昨日(22日)和今日合共拘捕4名本地男子，年齡由20至29歲。昨日下午3時，警方首先在屯門拘捕一名27歲本地男子，罪名為「謀殺」及「有意圖傷人」，並在其住所檢獲672粒懷疑太空油毒品煙彈。其後，昨日下午6時，警方在機場拘捕其中一名29歲本地男子；同時掌握兩名分別20歲和21歲的兇徒，在同日稍早已乘坐飛機前往泰國。

警方透過警務協作機制，通報泰國當局，其後該兩名男子昨抵曼谷機場後被拒絕入境，並在今日乘航機折返香港，警方下午7時在機場拘捕兩名男子。