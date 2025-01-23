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2025-01-23 21:39:48

元朗命案︱24歲黑漢被斬死　警方：暫拘4名本地男子 初步相信涉積怨和感情糾紛

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泰國傳媒報道，案中其中兩名被通緝的男疑犯逃往泰國，當局根據國際刑警情報，昨日傍晚在曼谷的素萬那普國際機場拘捕兩名涉案的21歲男子。(網上圖片)

泰國傳媒報道，案中其中兩名被通緝的男疑犯逃往泰國，當局根據國際刑警情報，昨日傍晚在曼谷的素萬那普國際機場拘捕兩名涉案的21歲男子。(網上圖片)

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【21:30更新】新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几今晚(23日)交待案情。他指，警方昨日(22日)和今日合共拘捕4名本地男子，年齡由20至29歲。昨日下午3時，警方首先在屯門拘捕一名27歲本地男子，罪名為「謀殺」及「有意圖傷人」，並在其住所檢獲672粒懷疑太空油毒品煙彈。其後，昨日下午6時，警方在機場拘捕其中一名29歲本地男子；同時掌握兩名分別20歲和21歲的兇徒，在同日稍早已乘坐飛機前往泰國。

警方透過警務協作機制，通報泰國當局，其後該兩名男子昨抵曼谷機場後被拒絕入境，並在今日乘航機折返香港，警方下午7時在機場拘捕兩名男子。

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初步調查相信，4名被捕人均是涉案兇徒，與其餘在逃人士同屬活躍新界區的黑社會幫派，行兇原因有待調查，初步相信涉以往積怨和感情糾紛。4名疑兇目前仍被扣留調查。拘捕行動仍繼續，警方正追緝涉案人士。

 

元朗喜業街周三（22日）清晨發生謀殺及傷人案，一名有黑社會背景的24歲男子，離開喜業工廠大廈一間無牌酒吧後，遭多人駕車持刀斬死。另一名28歲男事主亦中刀清醒送院，經搶救後情況穩定，他聲稱沒有黑社會背景。

兩名男子清晨在元朗宏業西街喜業工廠大廈附近遭多人持刀襲擊，兩人受傷送院，其中一人傷重不治。 兩名男子清晨在元朗宏業西街喜業工廠大廈附近遭多人持刀襲擊，兩人受傷送院，其中一人傷重不治。 兩名男子清晨在元朗宏業西街喜業工廠大廈附近遭多人持刀襲擊，兩人受傷送院，其中一人傷重不治。 兩名男子清晨在元朗宏業西街喜業工廠大廈附近遭多人持刀襲擊，兩人受傷送院，其中一人傷重不治。 兩名男子清晨在元朗宏業西街喜業工廠大廈附近遭多人持刀襲擊，兩人受傷送院，其中一人傷重不治。 兩名男子清晨在元朗宏業西街喜業工廠大廈附近遭多人持刀襲擊，兩人受傷送院，其中一人傷重不治。 元朗命案｜新界北總區指揮官林敏嫻率領過百機動部隊及便衣人員，突擊搜查元朗炮仗坊、水車館街一帶娛樂場所，包括麻雀館、桌球室等。(警方圖片) 元朗命案｜新界北總區指揮官林敏嫻率領過百機動部隊及便衣人員，突擊搜查元朗炮仗坊、水車館街一帶娛樂場所，包括麻雀館、桌球室等。(警方圖片) 元朗命案｜新界北總區指揮官林敏嫻率領過百機動部隊及便衣人員，突擊搜查元朗炮仗坊、水車館街一帶娛樂場所，包括麻雀館、桌球室等。(警方圖片) 元朗命案｜新界北總區指揮官林敏嫻率領過百機動部隊及便衣人員，突擊搜查元朗炮仗坊、水車館街一帶娛樂場所，包括麻雀館、桌球室等。(警方圖片)

泰國傳媒報道，案中其中兩名被通緝的男疑犯逃往泰國，當局根據國際刑警情報，昨日傍晚在曼谷的素萬那普國際機場拘捕兩名涉案的21歲男子。報道指，他們乘坐國泰航空航機抵泰，被拒絕入境及扣留於機場拘留所，今午兩人由香港警方押送回港。

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