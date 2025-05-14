元朗大棠撞車案小巴司機落網　警方稱與駕駛態度問題有關

元朗上周六(10日)發生一宗涉及小巴司機與私家車司機及乘客爭執事件。警方表示，案發當日上午10時50分接獲報案，指一輛私家車在大棠路往大棠方向近水蕉新村路位置截停一輛小巴，數名男子從私家車下車，與小巴司機理論。期間，小巴突然向前駛及倒車，曾兩次撞向私家車，當中一名男子以硬物擊打小巴車身3次，其後小巴沿大棠路往元朗方向逃去。
警方非常關注案件，調查發現，涉案小巴司機與同一小巴線的其他司機在較早前因駕駛態度問題發生爭執，因此數名人士乘坐一輛私家車，在上址截停涉案小巴司機理論。爭執間涉案小巴司機情緒失控，蓄意撞向私家車逃去。
不排除會有更多人被捕
警方翻查大量閉路電視後，分別於元朗大樹下西路及十八鄉路起回涉案小巴及私家車，又於元朗及天水圍合共拘捕3名本地男子及一名非華裔男子，年齡介乎17至41歲，包括潛逃多日的41歲姓陳小巴司機，涉嫌「企圖傷人」，現正被扣留調查。另外3名被捕人士為私家車的司機及乘客，涉嫌「刑事毁壞」，目前獲准保釋候查。案件仍在調查，不排除會有更多人被捕。
有和勝和背景及案底
據悉，陳男是大棠水蕉老圍人，已婚，任小巴司機多年，有和勝和背景及刑事案底，早年曾赴英國發展，後來回流香港任小巴司機。半年前，他因不排隊接客，視守規矩的小巴司機如無物，引起和勝和不滿，最終被人「教訓」。和勝和一度勒令不准他駕駛大棠線，陳男後來找了中間人向和勝和求情，最終獲准「復賽」。