元朗大棠撞車案小巴司機落網　警方稱與駕駛態度問題有關

元朗上周六(10日)發生一宗涉及小巴司機與私家車司機及乘客爭執事件。警方表示，案發當日上午10時50分接獲報案，指一輛私家車在大棠路往大棠方向近水蕉新村路位置截停一輛小巴，數名男子從私家車下車，與小巴司機理論。期間，小巴突然向前駛及倒車，曾兩次撞向私家車，當中一名男子以硬物擊打小巴車身3次，其後小巴沿大棠路往元朗方向逃去。

警方非常關注案件，調查發現，涉案小巴司機與同一小巴線的其他司機在較早前因駕駛態度問題發生爭執，因此數名人士乘坐一輛私家車，在上址截停涉案小巴司機理論。爭執間涉案小巴司機情緒失控，蓄意撞向私家車逃去。