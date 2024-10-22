元朗大王古廟火警｜古蹟辦派員視察損毀狀況 善信：心裏面唔舒服

今日（22日）早上10時許，仍有多名消防員在廟射水降溫，以防死灰復燃。據了解，大王廟嚴重焚燬，廟內一片焦黑，多個神像燒至灰白色；屋頂倒塌，牆身出現多處裂痕，內部部分木製品盡毀。其後，古物古蹟辦事處4名職員到古廟了解損毀情況，屋宇署兩名人員亦到場，但礙於古廟內部仍有倒塌危險，人員只能從外圍拍照存檔，未能進入廟內，料稍後古蹟辦將安排復修工程。

元朗舊墟一級歷史建築大王古廟被大火「燒通頂」，今日古物古蹟辦事處人員到場了解情況。

起火的元朗舊墟大王古廟在2009年被評為一級歷史建築，古物諮詢委員會指大王古廟主要供奉洪聖大王及楊侯大王，相信建於1662至1722年康熙年間，是南坪圍及元朗舊墟的主廟。委員會又指，古廟沿襲太平清醮的問杯集俗，曾經成為衙門和官邸。

事發於昨日（21日）晚上7時許，元朗舊墟大王古廟突然起火，並把廟宇的瓦頂燒塌，現場圍觀村民驚呼「嘩！冧咗」。消防接報到場後，動用兩條喉和兩隊煙帽隊灌救，惟由於地勢狹窄消防車無法駛進，消防員只好攀上附近棚架灌救。火警晚上近8時救熄，事件中無人受傷，另有逾50名村民自行疏散、10人需要消防員協助疏散。