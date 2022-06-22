元朗天水圍屯門大停電 猛火燒斷輸電橋

屯元天罕有大停電！昨晚7時許，元朗朗屏8號對出明渠一條電纜橋起火，最終燒至斷成兩截下塌，至近9時救熄。火警雖無人受傷，惟觸發元朗、天水圍和屯門部分地區大規模停電。有天水圍全屋苑停電，僅公用緊急照明如常，通訊網絡亦因基站供電出現不穩而受影響。港鐵屯馬綫荃灣西至屯門站段一度暫停列車服務，晚上約8時恢復正常。醫管局指，新界西聯網轄下醫院的電力供應不穩定，部分緊急病人或需要轉送其他醫院，部分服務受到影響。中電就事件致歉並作搶修，稱優先供電予緊急服務例如醫院及鐵路。 昨晚7時許，元朗近港鐵朗屏站、橫跨宏樂街與朗屏8號之間一段明渠的電纜橋(輸電橋)起火，現場火光熊熊，濃煙席捲半空，橋身最終燒至斷裂，橋中央部分倒塌，濃煙遠至天水圍亦看到，火警至近9時救熄。消防處其間發出「特別通知」，指受影響地區有可能會引起停電事故，呼籲市民避免乘搭升降機，又指如受隨風飄散的煙霧或異味影響，應關閉門窗及保持鎮定。



電纜橋焚毀，隨即觸發元朗、天水圍和屯門多區停電。其中，元朗馬田村全村停電，有村民指需要以蠟燭照明，不少鄰居都走出屋外了解情況，通訊設備亦受影響，通電話時斷斷續續，其中電訊商SmarTone指，受元朗火警影響，其基站供電出現不穩定情況，導致通訊網絡服務受到影響，隨後有基站陸續恢復運作。天水圍天頌苑居民指，全苑一度停電，升降機停頓，僅走廊和後樓梯維持緊急照明。另有多座樓宇的升降機有居民被困，須待救援。有居住元天的打工仔指因家中停電，選擇先留在公司暫避。有鏡粉則苦中作樂，利用寫有MIRROR成員燈牌作照明用途，笑稱：「燈牌開一邊已經照亮全間屋。」亦有受影響居民在恢復供電後表現興奮，高叫：「有電啦！」、「有得煮飯啦！」 警方則稱已加派人手於受影響地區維持治安。元朗及屯門警區服務亦維持正常，呼籲受影響市民保持鎮定。