元朗天水圍屯門大停電 猛火燒斷輸電橋

屯元天罕有大停電！昨晚7時許，元朗朗屏8號對出明渠一條電纜橋起火，最終燒至斷成兩截下塌，至近9時救熄。火警雖無人受傷，惟觸發元朗、天水圍和屯門部分地區大規模停電。有天水圍全屋苑停電，僅公用緊急照明如常，通訊網絡亦因基站供電出現不穩而受影響。港鐵屯馬綫荃灣西至屯門站段一度暫停列車服務，晚上約8時恢復正常。醫管局指，新界西聯網轄下醫院的電力供應不穩定，部分緊急病人或需要轉送其他醫院，部分服務受到影響。中電就事件致歉並作搶修，稱優先供電予緊急服務例如醫院及鐵路。
昨晚7時許，元朗近港鐵朗屏站、橫跨宏樂街與朗屏8號之間一段明渠的電纜橋(輸電橋)起火，現場火光熊熊，濃煙席捲半空，橋身最終燒至斷裂，橋中央部分倒塌，濃煙遠至天水圍亦看到，火警至近9時救熄。消防處其間發出「特別通知」，指受影響地區有可能會引起停電事故，呼籲市民避免乘搭升降機，又指如受隨風飄散的煙霧或異味影響，應關閉門窗及保持鎮定。
電纜橋焚毀，隨即觸發元朗、天水圍和屯門多區停電。其中，元朗馬田村全村停電，有村民指需要以蠟燭照明，不少鄰居都走出屋外了解情況，通訊設備亦受影響，通電話時斷斷續續，其中電訊商SmarTone指，受元朗火警影響，其基站供電出現不穩定情況，導致通訊網絡服務受到影響，隨後有基站陸續恢復運作。天水圍天頌苑居民指，全苑一度停電，升降機停頓，僅走廊和後樓梯維持緊急照明。另有多座樓宇的升降機有居民被困，須待救援。有居住元天的打工仔指因家中停電，選擇先留在公司暫避。有鏡粉則苦中作樂，利用寫有MIRROR成員燈牌作照明用途，笑稱：「燈牌開一邊已經照亮全間屋。」亦有受影響居民在恢復供電後表現興奮，高叫：「有電啦！」、「有得煮飯啦！」
警方則稱已加派人手於受影響地區維持治安。元朗及屯門警區服務亦維持正常，呼籲受影響市民保持鎮定。
區內醫院電力不穩 屯馬綫一度受阻
區內緊急服務同受影響。醫管局發言人指，屯門醫院、博愛醫院及天水圍醫院於昨晚7時許電力不穩後即啟動後備供電系統，急症室、病房緊急醫療儀器及新冠確診病人隔離病房均維持正常運作。惟一名需要接受緊急手術的病人需轉往博愛醫院接受手術。元朗賽馬會健康院及天水圍健康中心(天瑞路)夜診服務亦受影響。
停電亦一度影響港鐵屯馬綫的服務。在昨晚繁忙時間，屯馬綫荃灣西至屯門站路段一度因電力公司供電故障而暫停列車服務，天水圍站更一度關閉。港鐵於晚上約8時宣布有關路段恢復供電，屯馬綫列車服務陸續恢復正常；天水圍站電力供應亦恢復，可重新開放服務乘客。
民政處開放臨時庇護中心
元朗民政事務處因應火警及其引起的停電事故，昨晚開放朗屏社區會堂以及天暉路社區會堂作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。康文署位於元朗和天水圍的場地，包括體育館、游泳池、圖書館自修室亦因電力供應問題需提早關閉。中華電力昨晚表示，元朗宏樂街「朗屏8號」附近一條電纜橋起火，估計影響元朗、天水圍及屯門一帶電力供應，對受影響客戶深表歉意，搶修其間優先供電予緊急服務例如醫院及鐵路。(攝影：陳奕釗、林俊源，互聯網截圖)