元朗女西醫涉濫開免針紙 蔡堅：而家個制度下唔係咁易畀

元朗一名女西醫涉嫌向求診病人開出俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，涉嫌濫發證明書，被警方以涉嫌「製造虛假文書」拘捕。醫學會前會長蔡堅指，有不少病人曾向其診所查詢取「免針紙」，但因證據不足，他大多數拒絕，「而家個制度下唔係咁易畀」，濫發最嚴重會釘牌。

蔡堅今日在一個電台節目表示，曾一名孕婦向他提出患有罕見病要求發出「免針紙」，不過她並非在其診所看症，又無轉介信或者與該罕見病相關證明，因此他拒絕開出，「成日有人打嚟問可唔可以免針，但寫紙有困難；你話糖尿病控制得唔好唔打得針，都要有證據，證據不足，大都會拒絕。」

病人最好找主診醫生開發「免針紙」

蔡堅建議病人，如患有罕見病或針後出現過敏反應，應向主診醫生要求發出「免針紙」，醫生有責任了解病人情況，保留病歷紀錄，曾做甚麼化驗，病人敏感程度，甚至「免針紙」副本亦應要放在病歷內。而病人若有證明不適合打針，最理想是找主診醫生簽發「久唔久都有（針後）心肌發炎個案，或者打完針有神經系統障礙情況，咁搵主診醫生出證明（副作用），同部份政府醫生傾開，佢哋都有開。」

濫發「免針紙」最嚴重可被訂牌

按政府規定，醫生在考慮簽發豁免證明書時，須參考衞生署指引，並遵從香港註冊醫生專業守則，根據臨床判斷，就病人是否符合清單上不適合接種的原因作出臨床決定。另外，醫生只會在證實相關人士並不適合接種上述兩款疫苗後，才會發出豁免證明書。蔡堅指出，醫生須遵從香港註冊醫生專業守則，根據臨床判斷簽發免針紙，否則最嚴重可以被醫委會取消註冊。