元朗家暴個案位榜首 和諧之家推廣友善溝通

家庭暴力可影響人的一生故不能忽略。和諧之家今日(18日)引述社署統計數字指，2023年全港新呈報虐待配偶或同居情侶的個案總共有1,938宗，新登記保護兒童個案有1,457宗，其中元朗區多年來的家庭暴力問題嚴重，為18區之首。和諧之家相信，因疫情帶來的長期壓力、狹小的居住環境等因素導致親子衝突日益增多。
和諧之家設婦女及兒童庇護中心，提供24小時服務。和諧之家稱，24小時婦女求助熱線於2022/23年度亦接獲8,600多個求助電話，接收了超過350名的受虐婦女和兒童入住庇護中心。另外，和諧之家在2020年於元朗開設「和諧家庭空間」服務中心，並開展「40分鐘和諧心靈天地」計劃，協助區內居民提升心靈健康和溝通技巧。
家長辨識邀請和命令
香港樹仁大學社會工作學系副教授武婉嫻指，善意溝通有助改善家庭關係，計劃對家長、兒童有顯著成效；有家長在參加工作坊後，開始辨識到邀請和命令的分別，以及理解孩子的感受和需要，並主動向對方表達自己的感受。她續指，工作坊亦有效提升兒童的觀察力和情緒智商，令他們可以察覺及同理別人的感受，有助改善個人情緒管理和促進人際關係。
女比男更容易出現暴力溝通
武婉嫻亦提到，女性比男性更容易出現暴力溝通；而家庭收入愈低，暴力溝通出現的情況就愈高，因此建議服務需要針對低收入家庭的婦女。另外，她亦指若父母採用權威型管教，愈影響親子間的關係，繼而構成溝通障礙。