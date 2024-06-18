元朗家暴個案位榜首 和諧之家推廣友善溝通

家庭暴力可影響人的一生故不能忽略。和諧之家今日(18日)引述社署統計數字指，2023年全港新呈報虐待配偶或同居情侶的個案總共有1,938宗，新登記保護兒童個案有1,457宗，其中元朗區多年來的家庭暴力問題嚴重，為18區之首。和諧之家相信，因疫情帶來的長期壓力、狹小的居住環境等因素導致親子衝突日益增多。

和諧之家設婦女及兒童庇護中心，提供24小時服務。和諧之家稱，24小時婦女求助熱線於2022/23年度亦接獲8,600多個求助電話，接收了超過350名的受虐婦女和兒童入住庇護中心。另外，和諧之家在2020年於元朗開設「和諧家庭空間」服務中心，並開展「40分鐘和諧心靈天地」計劃，協助區內居民提升心靈健康和溝通技巧。