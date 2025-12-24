元朗小學因「安全考量」延遲日本沖繩交流團

校方原定在明年1月20日至23日，舉辦日本沖繩舞蹈及文化遊學團活動。校方近日發出通告，感謝家長對學校交流活動的長期支持與信任，深知同學對今次活動早已滿懷期待，或許還提前做了不少準備，了解日本文化、期待與當地學生的互動。但校方決定跟隨教育局取消同類學生赴日交流計劃，會延遲舉行今次的沖繩舞蹈及文化遊學團活動。

中日關係緊張，再有本港學校的日本交流團受影響。元朗的佛教榮茵學校近日向家長發出通告，指近期教育局因安全考量取消同類學生赴日交流計劃，校方經全面評估決定延遲舉辦日本遊學團活動。

校方指將持續評估風險，暫定在明年6月考試周後復辦活動，會再通知家長。如家長選擇退款，由於已購買的機票只能改期，家長只可退回25%團費。

教局取消派員參加日本活動育

《am730》已向該校查詢，正等待回覆。至於教育局則指不評論個別交流團的個案，指學校在對外交流活動時可因應不同情況，適當地調整活動安排。局方又稱已提醒校方須與持份者保持溝通，妥善跟進交流團的安排。

教育局甄選的師生代表團，原定本月7日至13日赴日參加「21世紀東亞青少年大交流計劃」。不過，局方指由於中國公民在日本發生遇襲事件的趨勢漸增，為確保師生安全，經審慎考慮後退出計劃。