元朗小巴私家車相撞涉企圖傷人刑毀 小巴司機被捕 涉駕駛問題爭執

元朗大棠路上周六(10日)發生小巴與私家車企圖傷人及刑毀案，一輛小巴及私家車相撞後，有人落車扑車，亦有人駕車涉撞人等驚險場面。警方日前已拘捕兩名男子，經連日追查後，41歲小巴司機落亦網，涉嫌企圖傷人。另外拘捕一名非華裔男子涉嫌刑事毀壞。 被捕4人年齡介乎17至41歲，在元朗、天水圍被捕，小巴司機涉嫌企圖傷人正被扣留調查，另外3名被捕人為私家車司機及乘客，涉嫌刑事毀壞，暫准保釋候查。警方在元朗大樹下西路、十八鄉路起回涉案小巴及私家車。

元朗警區反三合會行動組高級督察葉穎豪昨交代案情稱，5月10日早上10時50分接報，指大棠路往大棠方向近水蕉新村路有私家車截停小巴，數名男子下車與小巴司機理論。期間小巴曾向前駛及倒車撞向私家車兩次，亦有由私家車下車男子以硬物擊打小巴車身3次。 警方調查發現，涉事小巴司機與同一小巴線其他司機較早前因駕駛態度問題曾有爭執，數人乘私家車途至上址截停小巴司機與其理論。 爭執期間，小巴司機疑情緒失控，涉嫌蓄意撞向私家車後再往元朗方向逃去。據了解，相關小巴線行駛元朗至大棠，涉事司機疑「無按規矩」因爭客打尖，與同一條線其他司機有糾紛。

葉穎豪指，不排除更多人被捕，元朗警區更聯同新界北總區連日就該小巴線途經路線進行針對交通違例事項的執法行動。警方嚴厲譴責被捕人士，罔顧法紀及影響其他道路使用者的生命財產安全。警方必定會嚴正執法，絕不姑息。