元朗少年揸綿羊仔「任我行」　社交平台轉載報道：你覺得我會怕嗎？

社交平台上周五(5日)起流傳多段兩名白衣少年在沒有安全裝備下，駕駛沒有車牌的「綿羊仔」於元朗街頭穿插的「車Cam」短片，期間更衝越紅燈及逆線行駛，並剷上行人路飛馳，完全罔顧其他駕駛者及路人的安全。不少網民聲稱見過該名男童，並要求警方嚴厲執法。
最新片段剷上行人路飛馳
懷疑是駕駛「綿羊仔」的少年似乎未驚過，上周六晚更在內地社交平台轉載了本地傳媒的相關報道回應事件稱「說我？」，還寫下「你覺得我會怕嗎？」。他又上載該輛綿羊仔的影片，形容為「香港首台？」。該輛綿羊仔被拍攝的地點疑在村屋附近。
上周五的其中一條影片，拍攝時間為同日下午5時39分，在元朗青山公路元朗段往安樂路方向，一名身穿白衣、戴耳機及沒有戴上頭盔的少年駕駛沒有車牌的「綿羊仔」電單車，身後搭載另一沒戴頭盔的少年，期間「綿羊仔」至少攝兩次車罅，並在車與路邊欄杆之間的狹窄空隙行駛，其後更衝越紅燈。另一條短片則顯示拍攝時間為同晚8時32分，白衣少年駕駛「綿羊仔」由教育路往仁樂坊行駛。期間「車Cam」車主目睹少年駕車迎面而至，並在「車Cam」車主座駕的旁邊駛過，幸後者及時煞車而未有釀成意外。
至上周六晚上再有新片段流出，男童又駕駛同一部綿羊仔載人逆駕駛進入水車館街，更剷上行人路，放下同伴後離去。