元朗少年揸綿羊仔「任我行」　社交平台轉載報道：你覺得我會怕嗎？

社交平台上周五(5日)起流傳多段兩名白衣少年在沒有安全裝備下，駕駛沒有車牌的「綿羊仔」於元朗街頭穿插的「車Cam」短片，期間更衝越紅燈及逆線行駛，並剷上行人路飛馳，完全罔顧其他駕駛者及路人的安全。

社交平台上周五(5日)起流傳多段兩名白衣少年在沒有安全裝備下，駕駛沒有車牌的「綿羊仔」於元朗街頭穿插的「車Cam」短片，期間更衝越紅燈及逆線行駛，並剷上行人路飛馳，完全罔顧其他駕駛者及路人的安全。不少網民聲稱見過該名男童，並要求警方嚴厲執法。

最新片段剷上行人路飛馳

懷疑是駕駛「綿羊仔」的少年似乎未驚過，上周六晚更在內地社交平台轉載了本地傳媒的相關報道回應事件稱「說我？」，還寫下「你覺得我會怕嗎？」。他又上載該輛綿羊仔的影片，形容為「香港首台？」。該輛綿羊仔被拍攝的地點疑在村屋附近。