元朗恒莆新苑動工 明年4月接受申請 彩興路過渡房屋將建8層 單位倍增

港人住屋供不應求，過渡房屋或是短期解決方法。政府批出首個過渡房屋項目興建至8層，項目位於彩虹彩興路，供應單位數目將倍增至331個，料2024年首季落成。另外，元朗錦田錦莆路的過渡房屋項目「恒莆新苑」昨舉行動工儀式，可供應約1,028個單位，料最快明年第三季完工。
彩興路項目由九龍樂善堂營運，原本計劃興建4層，提供166伙，最新計劃獲政府批准增建至8層，合共提供331伙；並將重用現時宋皇臺道過渡屋使用的108個「組合屋」單位。樓高8層的項目增設電梯，加建後可提供38個3至5人家庭單位，其餘屬一至兩人單位。
房屋局發言人表示，彩興路用地經土地勘測後，確定基岩層較高，可在基岩層上用淺層地基支撐較多樓層，加上增建不會大幅度延長施工時間及合乎成本效益，修訂獲有關專責小組支持。項目已獲過渡性房屋項目的資助計劃評審委員會通過，批出逾1.6億元資助額。
恒莆新苑單位介乎165至333方呎單位
至於錦莆路和東匯路交界的過渡房屋項目「恒莆新苑」，地皮由恒基借出，並由新界社團聯會社會服務基金營運，距港鐵錦上路站數分鐘路程，亦有多條巴士、小巴線直達。佔地約20萬呎，由3座4層高的住宅樓宇和1幢服務設施大樓組成，提供1,028個165至333方呎單位，包括1人、1至2人、3至4人和無障礙單位，料約2,800人受惠。除住屋外，恒莆新苑亦提供社區服務，兩層的服務設施大樓，設超市、餐廳、診所和自助洗衣店，又提供家庭輔導、職業培訓及興趣班等。項目預計明年4月接受申請，同年9月完工。
新界社團聯會會長梁志祥表示，參考已推出的過渡房屋，發現較少家庭入住，因此恒莆新苑以1至2人單位為主，佔約八成。他指，項目位置優越，交通方便，配有完善社區服務，有信心入住率可達100%。唯一憂慮是鄰近沒有學校，未能配合學生需要，故將與元朗區學校洽談收生安排，有望解決問題。