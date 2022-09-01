元朗恒莆新苑動工 明年4月接受申請 彩興路過渡房屋將建8層 單位倍增

港人住屋供不應求，過渡房屋或是短期解決方法。政府批出首個過渡房屋項目興建至8層，項目位於彩虹彩興路，供應單位數目將倍增至331個，料2024年首季落成。另外，元朗錦田錦莆路的過渡房屋項目「恒莆新苑」昨舉行動工儀式，可供應約1,028個單位，料最快明年第三季完工。

彩興路項目由九龍樂善堂營運，原本計劃興建4層，提供166伙，最新計劃獲政府批准增建至8層，合共提供331伙；並將重用現時宋皇臺道過渡屋使用的108個「組合屋」單位。樓高8層的項目增設電梯，加建後可提供38個3至5人家庭單位，其餘屬一至兩人單位。

房屋局發言人表示，彩興路用地經土地勘測後，確定基岩層較高，可在基岩層上用淺層地基支撐較多樓層，加上增建不會大幅度延長施工時間及合乎成本效益，修訂獲有關專責小組支持。項目已獲過渡性房屋項目的資助計劃評審委員會通過，批出逾1.6億元資助額。

